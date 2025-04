Veterinarka progovorila o psima i poljupcima: 'Ovako se oni zapravo osjećaju'

Ako ste ikada spriječili svog psa da vam liže lice, znate koliko njihova reakcija može biti srceparajuća. Veterinarka objasnila zašto se psi osjećaju tako, a kad čujete njezino objašnjenje, vjerojatno ćete dvaput razmisliti prije nego što odbijete taj izraz ljubavi svog ljubimca.

Psi su poznati po tome da obožavaju iskazivati ljubav svojim vlasnicima. Dok će neki psi biti zadovoljni poljupcem u ruku, drugi će pokušati polizati vaše lice. Pitanje dopuštanja psima da vam ližu lice tema je koja izaziva brojne rasprave. Neki ljudi u tome ne vide problem, dok drugi smatraju da je to nehigijenski i ne dopuštaju svojim psima to zadovoljstvo.

Međutim, veterinarka tvrdi da krzneni prijatelji doista osjećaju negativne emocije kada im ne dopuštamo da nas poljube, a to bi vas moglo natjerati da se osjećate loše sljedeći put kad odgurnete svog psa u toj situaciji.

'Njihov život je kratak, a ti ćeš biti dobro'

Ova tema ponovno je pokrenuta nakon što je video koji je na TikToku podijelila Amaya Kianna postao viralan. Na snimci je prikazala svog psa, Molly, kako joj pokušava polizati lice, a Amaya je nagnula glavu unatrag, izvan dosega psa. Molly je tada bila očigledno uzrujana, a Amaya je mazila psa i pitala ga: "Hoćeš li plakati?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sažalivši se nad jadnim psom, Amaya omota ruke oko svog psa, a Molly zarije lice u prsa svoje vlasnice, baš kao što bi dijete moglo učiniti kad je uzrujano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U komentarima na ovom videu ljudi su poručili Amayi da dopusti Molly da je poljubi. Mnogi su istaknuli da nikada ne bi imali psa ako ne žele primiti poljupce.

"Psi osjećaju odbačenost kad se to dogodi, i to ih stvarno povrijedi. Samo joj dopusti da te poljubi. Njezin život je tako kratak, a ti ćeš biti dobro. Nikad mi nije smetalo kad me moj pas poljubio", komentirao je jedan muškarac.

"Očigledno, jedini način na koji psi mogu pokazati naklonost je ljubljenje, pa kad ih odbijemo, oni ne razumiju zašto ih ne volimo, jer ne shvaćaju koncept mirisa i prljavih usta", dodao je drugi korisnik.

Mogu li psi osjećati odbačenost?

Iako psi ne mogu pokazati isti raspon emocija kao ljudi, znamo da mogu doživjeti osjećaje poput radosti, uzbuđenja, straha pa čak i frustracije. Prema informacijama koje je potvrdila veterinarka, psi mogu osjetiti odbačenost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U članku objavljenom na Dogsteru, koji je pregledala i verificirala veterinarka dr. Marta Vidal-Abarca, objašnjeno je da psi mogu biti uzrujani ako im odbacimo ili zanemarimo njihove pokušaje povezivanja s nama, piše Express.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pas će učiniti sve što može kako bi se iskupio za to što je bio odbačen ili osjećao da nije voljen. Oni mogu protumačiti naše izraze lica i glasovne signale, te razumjeti što osjećamo prema njima. Ako se ne osjećaju voljeno i zaštićeno, mogu postati sramežljivi, podviti rep između nogu ili čak spustiti uši, pokušavajući izgledati maleno", objašnjavaju stručnjaci.

Kako prepoznati osjeća li se vaš pas zapostavljeno

Važno je prema svom psu postupati s nježnošću jer zanemarivanje njihovih potreba za pažnjom može dovesti do depresije i povećati vjerojatnost da će se ponašati loše. Stručnjaci savjetuju da obratite pozornost na sljedeće znakove:

Pojačano lajanje

Destruktivno ponašanje, poput žvakanja

Lajanje, plač ili zavijanje

Udaranje šapama

Grickanje u igri

Promjene u govoru tijela

Nezgode s nuždom, čak i nakon podučavanja

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvate nije briga koliko košta pilula koja psima produžuje život: 'Dao bih sve što imam'