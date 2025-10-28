Sućut veterinara za preminulog mačka rasplakala i nasmijala vlasnicu: 'Nije nas volio'

Gubitak kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka za svakog vlasnika. Tuga je neizbježna kada nas napusti voljena životinja, a podrška okoline u tim je trenucima ključna. Međutim, jedna je vlasnica nedavno doživjela nemalo iznenađenje kada je od svoje veterinarske ambulante primila dirljivu poruku sućuti nakon tragičnog gubitka svojeg mačka.

Vlasnica je priznala kako se "smijala i plakala" čitajući poruku koju je kasnije objavila na Redditu. Ručno napisana poruka bila je toliko iskrena i dirljiva da je ganula srca brojnih ljubitelja životinja te potaknula lavinu komentara.

Duhovita i dirljiva poruka sućuti

Uz fotografiju poruke, korisnica je na toj društvenoj mreži objasnila i kontekst priče.

"Moj Vinny nedavno je prešao preko duginog mosta. Bio je prgav mačak, samo je meni dopuštao da ga držim i podižem u naručje", napisala je. "Ovo je poruka sućuti koju sam dobila od veterinara. Poslala sam im tortu od sira. Uživajte u fotografijama mog zgodnog 'sina'."

Na fotografiji je poruka u kojoj piše: "Jako mi je žao zbog gubitka vašeg Vincenta. Iako nas nije volio, nedostajat će nam. Mislimo na vas."

Ova iskrena i pomalo humoristična poruka savršeno je opisala narav mačka Vincenta, što je njegovu vlasnicu istovremeno ganulo i nasmijalo.

Reakcije koje su preplavile internet

Otkako je objava postavljena, stotine ljudi je reagiralo, a priča je očito pogodila u žicu brojne vlasnike kućnih ljubimaca. Mnogi su se prepoznali u opisu "prgavog" ljubimca koji nježnost čuva samo za jednu osobu.

"Uh, sad plačem. I ja imam jednog prgavog dečka koji je slab samo na svoju mamu. Jako mi je žao zbog tvog Vinnyja, ali drago mi je što je svoj mrzovoljni život proveo tako nevjerojatno voljen", komentirala je jedna osoba.

"Istovremeno se smijem i plačem. To je tako slatko, a on je bio prekrasan mačak. Neka ti sjećanja na njega budu utjeha", nadovezala se druga osoba.

"Tvoja reakcija na poruku i ljubazna gesta zauzvrat govore mi da si svom dečku pružila nevjerojatan život. Ljubav i sućut od kolegice, vlasnice jedne prgave bivše divlje mace", odgovorila je treća korisnica.

U raspravu se, kako prenosi Express, uključio i suprug zaposlenice jedne veterinarske klinike. "Zaposlenici klinike zaista brinu o svojim klijentima. Žao mi je zbog vašeg gubitka, uzmite si vremena da se sjetite i svih lijepih uspomena", napisao je.

Iako je vlasnica bila duboko dirnuta, priznala je da se nije mogla suzdržati od smijeha zbog jedinstvene osobnosti svojeg mačka, koji je očito bio vrlo izbirljiv po pitanju društva.

"Nisam se mogla prestati smijati. Znao je što radi", zaključila je vlasnica, ističući kako ju je upravo ta brutalna iskrenost najviše utješila.

