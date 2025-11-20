Ljubomorni zec postao viralni hit: Njegova reakcija nasmijala je sve i postala senzacija

Dovođenje novog ljubimca u dom ponekad je poput otvaranja Pandorine kutije. Iako se mnogi vlasnici nadaju trenutnoj slozi i prijateljstvu, stvarnost je često puno dramatičnija, što dokazuje i viralni video s TikToka na profilu @lolo.luca.lily.

U videu, sivo-bijeli zec, koji je do tada bio jedini ljubimac u kućanstvu, na vrlo jasan način pokazuje svoje nezadovoljstvo. Dok intenzivno gleda u vlasnicu, zec neprestano i snažno lupa stražnjim nogama o pod.

Iako su zečevi i dalje u manjini među kućnim ljubimcima u Americi, imaju odanu bazu obožavatelja. Prema podacima Američke veterinarske medicinske udruge iz svibnja 2025. godine, procjenjuje se da otprilike milijun američkih kućanstava (0,7 posto) drži zečeve.

'Ovo je stopostotni ispad bijesa'

Korisnici TikToka brzo su se uključili u raspravu ispod urnebesnog videa.

"Zamislite da ste bijesni, a sve što možete učiniti je ovo", napisao je jedan korisnik u komentaru.

Drugi je dodao: "Nisam stručnjak za ponašanje zečeva, ali ovo je stopostotni ispad bijesa." Treći se našalio: "Lupa s poslovnom odlučnošću."

Mnogi su pohvalili zečevu samokontrolu. "Nevjerojatno je kako je točno znao tko je odgovoran za situaciju u kojoj se našao i nije iskalio bijes na drugom zecu", primijetio je jedan gledatelj.

Vlasnica je na to jednostavno odgovorila: "On je nevjerojatno pametan."

Jedan je korisnik istaknuo "izravan kontakt očima", što je vlasnica duhovito nazvala "pogledom smrti".

Stručnjaci pojašnjavaju: Zečevi su izrazito društvene životinje

Suprotno reakciji ovog zeca, stručnjaci tvrde da su zečevi zapravo duboko društvene životinje. Prema britanskoj dobrotvornoj organizaciji Rabbit Welfare Association & Fund, zečevi su "po prirodi društvene životinje koje ovise o drugim zečevima radi sigurnosti, utjehe i komunikacije".

Usamljeni zec može se osjećati neprestano tjeskobno jer nema pratitelja koji bi mu pomogao uočiti opasnost. Istraživanja pokazuju da usamljeni zečevi često pokazuju ponašanja povezana sa stresom, poput grickanja rešetki kaveza. Organizacija također napominje da zečevi najbolje komuniciraju s pripadnicima svoje vrste te da im je druženje jednako važno kao i hrana, što čini odnose među zečevima ključnima za zdrav emocionalni razvoj, piše Newseek.

Unatoč početnom prosvjedu, nekoć ogorčeni zec na kraju se ipak priviknuo na nove članove obitelji. Profil obiluje snimkama koje pokazuju da je sada u potpunosti prihvatio dva nova zeca te se može vidjeti kako mirno dijeli prostor s njima.

Kao i svim životinjama, i zečevima je potrebno vrijeme za prilagodbu. Prvi dojmovi mogu biti dramatični – a ponekad i viralni – ali uz strpljenje, većina ljubimaca nauči suživot, a u mnogim slučajevima i zajedno napredovati.

