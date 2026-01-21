Crveni alarm za planet: Znanstvenici promatrali pingvine i došli do zabrinjavajućih otkrića

U istraživanju koje su proveli Penguin Watch sa Sveučilišta Oxford i Oxford Brookes University analizirani su takozvani datumi "naseljavanja" – prvi dan kada pingvini neprekidno zauzimaju područja za gniježđenje – u razdoblju od 2012. do 2022. godine, na 37 kolonija koje je pratilo 77 kamera s vremenskim odmakom snimanja.

Istraživački tim utvrdio je da su sve tri promatrane vrste pomaknule vrijeme razmnožavanja unaprijed, pri čemu su gentoo pingvini pokazali najveću promjenu – u prosjeku 13 dana ranije po desetljeću, a u nekim kolonijama i do 24 dana. Adélie i chinstrap pingvini pomaknuli su razmnožavanje u prosjeku za oko 10 dana ranije. Znanstvenici ističu da je riječ o najbržem zabilježenom pomaku u fenologiji kod bilo koje vrste ptica, a moguće i kod svih kralježnjaka.

Pingvini se razmnožavaju rekordno ranije

"Željeli smo provjeriti reagiraju li pingvini na izrazito ubrzane klimatske promjene koje bilježimo na Antarktici promjenom vremena razmnožavanja – i doista reagiraju. Pomak se događa rekordnom brzinom, bržom nego kod bilo kojeg drugog kralježnjaka", izjavio je za Reuters glavni autor studije Ignacio Juarez Martinez sa Sveučilišta Oxford.

Juarez Martinez dodao je kako sve izraženiji "subpolarni uvjeti" mogu ići u prilog prilagodljivijim vrstama poput gentoo pingvina, u odnosu na vrste poput chinstrap pingvina, koji ovise o krilu, i Adélie pingvina, koji su vezani uz ledena staništa. To bi moglo promijeniti odnose među vrstama, uključujući konkurenciju i pristup hrani.

"Strahujemo da bi to moglo dovesti do znatno veće konkurencije između ove tri vrste, koje su dosad bile djelomično razdvojene upravo zbog različitog vremena razmnožavanja", upozorio je.

Svaka kamera bilježila je lokalne temperature, a istraživači su utvrdili da se područja kolonija zagrijavaju oko četiri puta brže – približno 0,3 stupnja Celzija godišnje – u usporedbi s antarktičkim prosjekom od 0,07 stupnjeva godišnje.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Animal Ecology na Svjetski dan osviještenosti o pingvinima (20. siječnja), ističe kako još nije jasno predstavlja li ranije razmnožavanje uspješnu prilagodbu ili bi moglo dovesti do nesklada između izlijeganja mladunaca i dostupnosti hrane.

"Ključno otvoreno pitanje, u kontekstu dobivenih rezultata, jest predstavlja li uočeni pomak u vremenu razmnožavanja stvarnu prilagodbu pingvina na klimatske promjene. U sljedećoj fazi istraživanja analizirat ćemo uspješnost razmnožavanja te procijeniti kako su na nju utjecali promjene u dinamici razmnožavanja i zabilježeni okolišni čimbenici", izjavio je Juarez Martinez.

