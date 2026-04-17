Pas heroj spasio obitelj iz plamene stihije! Vatrogasci: 'Dajte mu nagradu!'

Jedan pas još je jednom dokazao nevjerojatnu povezanost s vlasnicima kada je lajanjem spasio cijelu obitelj od požara koji je izbio u njihovom domu u Kaliforniji. Njegova upornost probudila ih je usred noći i omogućila im da na vrijeme pobjegnu iz plamene stihije.

Uporno lajanje usred noći spasilo je tri života

Fillmore, njemački kratkodlaki ptičar, počeo je bez prestanka lajati oko četiri sata ujutro, osjetivši opasnost koja je prijetila iz garaže. Njegov lavež probudio je vlasnika Toma Dalisa, njegovu suprugu i 99-godišnju punicu, dajući im dragocjene minute da napuste kuću u Tustinu u Kaliforniji. Vatra se brzo širila, no zahvaljujući Fillmoreu, svi su uspjeli izaći s tek manjim ozljedama.

"Znamo da nas je spasio Fillmore. Počeo je lajati oko 4:15 ujutro, što inače nikada ne radi. Govorili smo mu da se utiša, ali on je samo nastavljao. Tada sam pomislio da se možda nešto događa vani", ispričao je Dalis za lokalne medije, dodavši kako je njihov ljubimac nakon svega dobio mnoštvo poslastica. Iako se sumnja na električni kvar, službeni uzrok požara još se istražuje. Kuća i obiteljski automobili pretrpjeli su značajnu štetu.

Vatrogasci su mu odali počast

Vatrogasna služba okruga Orange (OCFA) na svom je Instagram profilu objavila priču o Fillmoreu uz njegovu fotografiju i poruku: "Dajte ovom psu nagradu!".

Opisali su kako su vlasnici, probuđeni lavežom, prvo pomislili da gori susjedna kuća, no kada su izašli, vidjeli su vlastitu garažu u plamenu. Nakon što su ugasili požar, vatrogasci su se fotografirali sa psom herojem i posvetili mu zasluženu pažnju prije odlaska.

Pseći instinkti često su bolji od tehnologije

Slučajevi poput ovoga podsjećaju na izvanredne sposobnosti pasa. Stručnjaci ističu da psi, zahvaljujući osjetilima daleko razvijenijima od ljudskih, mogu osjetiti opasnost puno ranije. Njihov istančan njuh može nanjušiti dim i prije nego što se vatra razbukta i aktivira alarm, dok oštrim sluhom čuju pucketanje vatre kroz zidove, piše Mirror.

Kada osjete prijetnju, psi lavežom, cviljenjem ili guranjem upozoravaju vlasnike, što je često ključno za spašavanje života, osobito tijekom noći.

Priča o Fillmoreu samo je jedan od mnogih primjera koji pokazuju zašto pse smatramo najboljim čovjekovim prijateljima. Njihova odanost i zaštitnički instinkti čine ih ne samo voljenim članovima obitelji, već i tihim čuvarima koji su uvijek spremni priskočiti u pomoć.

