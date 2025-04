Suživot s mačkama: Ovako ih možete spriječiti da vam izgrebu namještaj

Mačke su umiljati, a ponekad i nestašni ljubimci koji svakodnevno oduševljavaju vlasnike svojim ponašanjem. Iako su poznate po svojoj nježnosti, mnogi se suočavaju s problemima poput ogrebotina na namještaju ili raznim neobičnim navikama.

Grebanje je prirodan instinkt mačaka, no kada postane svakodnevna prijetnja tapeciranom namještaju, tepihu ili zavjesama, stvara dodatan izazov u suživotu s ovim ljubimcima koji žele zaštititi namještaj od oštećenja, piše Reader's Digest.

Zašto mačke grebu namještaj

Glasanje mačaka može biti zbunjujuće, ali grebanje je normalan način ponašanja mačaka koje primjerice, u divljini grebu kandže kako bi uklonile mrtvi sloj, što im pomaže održati kandže oštrima za lov.

Grebanje također omogućava mačkama da označe svoj teritorij. Imaju žlijezde za miris između kandži, a sami tragovi grebanja također su vizualni znak drugim mačkama da je to područje zauzeto. Grebanje i istezanje također pomaže mačkama da održavaju svoje tijelo u dobrom stanju.

Prema stručnjakinji za ponašanje mačaka, Celiji Haddon, grebanje može pomoći mački da se osjeća emocionalno sigurno u svom prostoru.

Metode da mačke ne grebu namještaj

Ne preporučuje se uklanjanje kandži kod mačaka. To je kirurški postupak koji uključuje uklanjanje posljednje kosti na svakom prstu mačke kako bi spriječili ponovni rast kandži. Mnogi stručnjaci smatraju to nehumanim, a može dovesti do problema u ponašanju poput ugriza, odbijanja korištenja WC-a i čak anksioznosti mačaka.

Mačići počinju grepsti oko osmog tjedna, stoga ih počnite učiti kada su mladi pružanjem postolja za grebanje. Tako mačka može nastaviti s prirodnim ponašanjem, ali bez uništavanja vašeg namještaja. Sprej za grebanje može navesti vašu mačku da pomisli kako je već označila svoje područje, čime će je obeshrabriti da grebe ondje gdje to ne želite.

Stručnjaci kažu da je ljepljiva traka također dobro rješenje jer djeluje dobro na tkaninama, tepisima i tvrdim površinama poput zidova i vrata.

