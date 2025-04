Veterinarka upozorila na opasnost grickanja trave: Mačke to često rade

Mnoge mačke obožavaju istraživati vrt i povremeno grickati travu, a veterinarska udruga PDSA otkrila je na koji znak ljudi trebaju obratiti pozornost ako njihova mačka to radi.

Veterinarka Michaela objasnila je u videu na TikToku zašto je to navika vaših kućnih ljubimaca. Iako mačke to rade kad im se ukaže prilika, mnogi zapravo ne znaju zašto. Rekla je da je to "normalno ponašanje" za mačke i da to obično ne treba izazivati zabrinutost. Naravno, ako je trava kontaminirana štetnim kemikalijama poput pesticida, gnojiva ili sredstava za uklanjanje korova, tada nije sigurno, piše Express.

Veterinarka upozorila na opasnost grickanja trave

"Trava je puna hranjivih tvari, uključujući vlakna i folnu kiselinu, zbog čega ih privlači. Jedenje trave može im pomoći kod probave jer djeluje kao prirodni laksativ. Osigurajte im pristup travi koja je sigurna za mačke. To ih može odvratiti od grickanja biljaka koje ne želite da jedu, poput vašeg dragocjenog cvijeća, koje može biti otrovno za njih", savjetovala je veterinarka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, Michaela je upozorila na jednu opasnost na koju bi vlasnici mačaka trebali pripaziti. "Mogu slučajno udisati travu i neke čestice mogu završiti u nosu ili stražnjem dijelu grla. Ako se to dogodi, možda ćete primijetiti da puno kišu ili da se guše, u tom slučaju trebate ih odvesti veterinaru kako bi to sigurno uklonio. Neke mačke žele jesti travu, dok druge to ne rade jer ne osjećaju potrebu za time, ali važno je dati im izbor i ne forsirati ih ako ne žele", naglasila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su vidjeli njezin video, pratitelji su komentirali da i njihove mačke to rade premda oni ne vide ništa sporno u tome.

"Moja mačka ide ujutro u šetnju po vrtu i uvijek malo gricka travu, obožava to", napisala je jedna žena, a druga je dodala: "Mobitel mi čita misli. Baš sam vidjela mačku kako jede travu i zanimalo me zašto to radi."

Jedan muškarac je komentirao: "Moja mačka ponekad jede travu i proguta je s malo dlaka. Mislim da to rade kako bi očistile želudac."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Srne su postale domaće životinje, pod vozila podlijeću sve češće

Tekst se nastavlja ispod oglasa