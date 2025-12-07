Strogo zabranjeni: Labradorica je jedini i vjerojatno posljednji ljubimac na Božićnom otoku

Shiloh je na otok stigla kao terapijski pas i ondje živi već pet godina, privlačeći poglede znatiželjnika pri svakoj šetnji. Ona je jedini pas na cijelom otoku i, po svemu sudeći, bit će i posljednja.

Na zabačenom australskom teritoriju, Božićnom otoku, živi samo jedan pas – čokoladna labradorica Shiloh. Prema priči koju je objavio ABC Australia, ona nije samo jedini pas na otoku, već bi mogla biti i posljednja koja će ikada tamo živjeti. Divlji psi su s otoka iskorijenjeni prije mnogo godina, a vlasti su zabranile i dovođenje kućnih ljubimaca kako bi zaštitile jedinstveni životinjski svijet.

Izuzetak koji je osvojio srca

Vlada Božićnog otoka napravila je samo jedan izuzetak od zabrane – petogodišnju Shiloh. Ona je na otok stigla kao terapijski pas za svoju vlasnicu. Međutim, kada se vlasnica odlučila vratiti u Australiju, suočila se s visokim troškovima i višemjesečnom karantenom za povratak psa te je odlučila ostaviti Shiloh na otoku.

Brigu o njoj preuzela je Tanya Sehonwald, koordinatorica podrške i stanovnica otoka. Iako Tanya službeno brine o njoj, Shiloh je ubrzo postala svojevrsni "ljubimac cijele zajednice".

Prema riječima Tanye, stanovnici se redovito okreću kada je šeće ulicom.

"Čujem glasiće u daljini kako viču: 'Shiloh! Shiloh!'", priča ona, opisujući kako djeca izviruju iz prozora automobila samo da bi je pozdravila.

Stroga pravila za zaštitu divljine

Zakon Božićnog otoka izričito zabranjuje uvoz pasa i mačaka kako "nove bolesti ili unesene vrste ne bi pridonijele prijetnjama postojećem divljem životinjskom svijetu".

Ovaj teritorij dom je vrstama ptica, gmazova i sisavaca koje se ne mogu pronaći nigdje drugdje na Zemlji, poput božićnootočke letipasice, carskog goluba i bjelozube rovke. Iako se mačke ne mogu uvoziti, na otoku još uvijek postoji mala populacija, a stanovnicima je dopušteno držati kokoši i guštere.

"Zaista je teško ljudima koji dolaze raditi, a moraju ostaviti svog psa ili mačku", rekla je Tanya. "Na otoku postoji stvarna potreba za životinjama za emocionalnu podršku, a Shiloh savršeno ispunjava tu ulogu."

Više od običnog psa

Stanovnici Neesha Copley i Dan Graham kažu kako im Shiloh ispunjava prazninu u srcu koju osjećaju zbog nedostatka pasa.

"Oduvijek smo imali pse i... oni su uvijek tako sretni što vas vide", izjavila je Copley, objašnjavajući kako nije imala psa otkako se preselila na otok prije četiri godine.

"To je ta bezuvjetna ljubav... sjedit će s nama, maziti se, gledati vas onim svojim velikim očima", dodala je. "Prilika da provedemo vrijeme s njom i vodimo je u šetnju čini nas nevjerojatno sretnima."

Iako Shiloh živi na otoku već godinama, Tanya kaže da se neki stanovnici i dalje iznenade kada je sretnu.

"Mislila sam da svi znaju da je jedini pas na otoku, ali još uvijek ima ljudi koji zaustave auto dok šetam s njom i pitaju: 'Odakle ovaj pas? Kako ste ga nabavili? Mogu li ga pomaziti?'".

Posljednja takve vrste

Gotovo je sigurno da će Shiloh biti posljednji pas koji će živjeti na Božićnom otoku. Stroga pravila karantene i ograničeni kapaciteti za prijevoz životinja na letovima čine njezin eventualni odlazak gotovo nemogućim.

"Činjenica je da je ovdje zaista željena, pa zašto bismo je slali negdje drugdje kada znamo da svi mogu imati koristi od njezinog prisustva?", zaključuje Tanya. "Očekujem da će nastaviti svoj 'rad' u zajednici, uz puno zabave i maženja."

