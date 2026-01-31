Ima kameleona kao ljubimca: Nije ni slutila kakve će žrtve morati podnijeti zbog njega

Madeleine Cameron, 23-godišnja studentica sestrinstva, nije ni slutila da će dijeljenjem izazova s kojima se susreće kao vlasnica kameleona postati viralna senzacija. Upravo to se dogodilo nakon što je na TikToku objavila video u kojem je detaljno opisala odricanja koja čini za svog voljenog ljubimca, kameleona Luckyja.

Lucky, kameleon star dvije i pol godine kojeg je Cameron nabavila na Dan svetog Patrika 2024. godine, za nju je puno više od kućnog ljubimca. On je pratitelj o kojem se brine s iznimnom pažnjom, a njezina je priča potaknula važan razgovor o odgovornom vlasništvu egzotičnih životinja.

San o ljubimcu iz crtića postao je stvarnost

"Oduvijek sam željela kameleona jer mislim da su najcool životinje na svijetu", otkrila je Madeleine u ekskluzivnom razgovoru za časopis PEOPLE. "Fascinantno je promatrati kako mijenja boje u stvarnom životu, a i uvijek sam obožavala Pascala iz crtića 'Zlatokosa'."

Međutim, briga za Luckyja nije nimalo lak zadatak. Od njegove prehrane koja se sastoji od dubia žohara premazanih vitaminima do precizno postavljenog terarija s kontroliranom temperaturom i vlagom, Cameron ističe kako je svaki detalj važan za njegovo zdravlje i sreću.

Život podređen potrebama kameleona

U svojim videima, Madeleine je otkrila neka od iznenađujućih odricanja. Primjerice, u svojoj sobi ne smije spavati s upaljenim ventilatorom, nositi parfem niti paliti mirisne svijeće. Sve je to nužno kako bi se Luckyju osiguralo okruženje bez propuha, otrovnih isparavanja i sa savršeno reguliranom vlagom.

"Treba mi duže da zaspim bez ventilatora, ali ne bih ga ni za što dovela u opasnost", kaže ona. Uz to, svjetla u sobi moraju biti ugašena nakon devet sati navečer, a zbog pravilne brige o njemu morala je nadvladati i svoj strah od kukaca. Povrh svega, tu su i značajna financijska odricanja.

"Kameleoni su osjetljive životinje i na internetu nema puno jasnih informacija o pravilnoj njezi", objašnjava Cameron. "Morala sam puno istraživati i eksperimentirati kako bih bila sigurna da je sretan i zdrav."

Nakon objave, njezini su videi brzo postali viralni, prikupivši milijune pregleda i potaknuvši brojne rasprave u komentarima. Mnogi su pohvalili njezinu posvećenost.

"Odgovorni vlasnici egzotičnih ljubimaca uvijek me osvoje! Imam ih tri i nikad ne prestajem istraživati i činiti sve što mogu da budu sretni!", napisala je jedna korisnica. Drugi su se našalili na račun Luckyjevih potreba: "Toliko je zahtjevan za održavanje i obožavam to", dok je treća osoba zaključila: "Tako to izgleda kad se provede sveobuhvatno istraživanje prije nabave ljubimca."

Veza izgrađena na povjerenju i strpljenju

Unatoč svim izazovima, veza između Madeleine i Luckyja je očita. Ona kaže da je on prepoznaje, penje se po njoj, pa čak i sjedi na njezinoj glavi, što je razina povjerenja koju kameleoni rijetko pokazuju.

"Kad je tek stigao, nije me volio", prisjeća se. "Napuhao bi podbradak i siktao, ali s vremenom sam mu pokazala da sam tu da ga nahranim i da poštujem njegov prostor. Sada smo najbolji prijatelji."

Lucky je također postao inspiracija za njezin mali obrt, The Crafty Chameleon Shop, u kojem prodaje heklane, pletene i šivane proizvode. Postao je istovremeno maskota i muza, pomažući joj da svoju ljubav prema kameleonima podijeli s drugima.

Madeleine se nada da će njezina priča poslužiti kao lekcija svima koji razmišljaju o nabavi kameleona. "Posjedovanje kameleona je nevjerojatno ispunjujuće, ali zahtijeva vrijeme, istraživanje i sredstva", poručuje ona. "Želim da ljudi shvate da se ne radi samo o tome da imate cool ljubimca koji mijenja boje, već o tome da mu pružite život kakav zaslužuje."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Neurologinja otkriva kako prepoznati teško stanje kod žena: 'Ovo su ključni simptomi'