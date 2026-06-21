Tradicija stara koliko i civilizacija: Najduži dan u godini slavi se od vremena drevnih Maja

Kada se sjeverna polutka Zemlje najviše nagne prema Suncu, darujući nam najdulje razdoblje danjeg svjetla i najkraću noć, znamo da je stiglo ljeto. Taj trenutak, poznat kao ljetni solsticij ili suncostaj, nije samo astronomska prekretnica, već i dan duboko utkan u tkivo ljudske kulture. Stoljećima, od megalitskih kamenih krugova do modernih glazbenih festivala, čovječanstvo pronalazi načine kako proslaviti pobjedu svjetla nad tamom, obilježavajući početak sezone rasta, plodnosti i obilja. Diljem svijeta, ovaj dan i danas odjekuje prastarim ritualima i novim tradicijama koje slave našu vječnu vezu sa Suncem i ciklusima prirode.

Trenutak kada se Sunce prividno zaustavlja

Sa znanstvenog stajališta, ljetni solsticij je precizan trenutak kada Sunce na svom prividnom putu po nebu dosegne svoju najsjeverniju točku, direktno iznad Rakove obratnice. Zbog nagiba Zemljine osi od otprilike 23,5 stupnjeva, sunčeve zrake tada padaju najizravnije na sjevernu hemisferu, što rezultira maksimalnom količinom svjetlosti i topline. Sam naziv "solsticij" potječe od latinske složenice solstitium, sastavljene od riječi sol (sunce) i sistere (stajati). Našim precima činilo se kao da Sunce na nekoliko dana "stoji" na nebu prije nego što ponovno krene prema jugu, čime dani postupno postaju kraći.

Iako je solsticij dan s najviše sunčanih sati, on rijetko donosi najviše ljetne temperature. Postoji određeni vremenski odmak jer oceani i kopno, koji apsorbiraju sunčevu energiju, trebaju vremena da se zagriju. Zbog te termalne inercije, vrhunac ljetnih vrućina obično slijedi u srpnju i kolovozu.

Na južnoj hemisferi sasvim druga priča

Doživljaj ovog dana dramatično se razlikuje ovisno o lokaciji na planetu. Dok sjeverna hemisfera slavi početak ljeta, na južnoj se događa suprotno: zimski solsticij donosi najkraći dan u godini i početak zime. U područjima unutar Arktičkog kruga, Sunce uopće ne zalazi, stvarajući čarobni fenomen "ponoćnog sunca". Istovremeno, na Antarktici vlada potpuna polarna noć. Bliže ekvatoru, razlike u duljini dana kroz godinu su minimalne, pa solsticij prolazi gotovo nezapaženo.

Foto: Geoff Renner/robertharding/Profimedia

Odjeci pradavnih civilizacija u kamenu i mitu

Možda najpoznatije mjesto na svijetu vezano za solsticij jest Stonehenge u Engleskoj. Iako njegova točna svrha ostaje obavijena velom tajne, ovaj neolitski spomenik savršeno je poravnat s izlaskom sunca na ljetni solsticij. Sunčeve zrake na to jutro prolaze kroz središte kamenog kruga i obasjavaju Petni kamen (Heel Stone). Svake godine, tisuće posjetitelja, uključujući moderne druide i pagane, okupljaju se kako bi svjedočili tom drevnom spektaklu, osjećajući povezanost s graditeljima koji su prije više tisuća godina s nevjerojatnom preciznošću pratili kretanje nebeskih tijela.

Foto: Spartacus/SplashNews.com/Splash/Profimedia

No, Stonehenge nije jedini. U drevnoj Grčkoj, solsticij se smatrao početkom nove godine i označavao je jednomjesečno odbrojavanje do Olimpijskih igara. Vjeruje se da se tada održavao i festival Kronia u čast Krona, boga poljoprivrede. Tijekom tog dana, društvene hijerarhije bile bi privremeno ukinute, a robovi i gospodari slavili bi rame uz rame, oponašajući mitsko Zlatno doba. Slično tome, Rimljani su slavili Vestalije, festival u čast Veste, božice ognjišta i doma, tijekom kojeg su žene prinosile žrtve u njezinom hramu. Daleko preko Atlantika, na poluotoku Yucatánu u Meksiku, majanska piramida El Castillo u Chichén Itzi svjedoči o nevjerojatnom astronomskom znanju. Na dan solsticija, piramida je precizno osvijetljena tako da je jedna strana u potpunom suncu, a druga u potpunoj sjeni, stvarajući iluziju da je građevina presječena na dva dijela.

Globalna tapiserija ljetnih rituala

Tradicije proslave solsticija razvile su se u bogatu i raznoliku tapiseriju običaja diljem svijeta, a mnoge od njih žive i danas s nesmanjenim žarom.

Vatra i voda slavenskih i baltičkih naroda

U slavenskim i baltičkim zemljama, proslave ljetnog solsticija, poznate kao Ivan Kupala, Jāņi ili Rasa, vrte se oko dva moćna elementa: vatre i vode. Paljenje velikih krijesova središnji je ritual. Vjeruje se da vatra pročišćava, tjera zle duhove i osigurava dobru žetvu. Hrabri pojedinci preskaču plamen kako bi osigurali sreću i zdravlje, a parovi koji zajedno preskoče vatru vjeruju da će njihova veza biti čvrsta. Voda također igra ključnu ulogu. Djevojke pletu cvjetne vijence, u njih stavljaju svijeće i puštaju ih niz rijeke ili jezera. Smjer u kojem vijenac otplovi, prema vjerovanju, predviđa njihovu bračnu budućnost. Jedan od najpoznatijih mitova je potraga za cvijetom paprati, koji navodno cvjeta samo u ponoć na solsticij i onome tko ga pronađe donosi veliko bogatstvo i mudrost.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Skandinavsko veselje pod ponoćnim suncem

Za stanovnike nordijskih zemalja, koji trpe duge i mračne zime, dolazak ljeta povod je za jedno od najvećih slavlja u godini. U Švedskoj je Midsommar nacionalni praznik, gotovo važniji od Božića. Obitelji i prijatelji okupljaju se na selu, ukrašavaju stup (midsommarstång) cvijećem i lišćem te plešu oko njega. Djevojke i žene nose cvjetne vijence u kosi, a tradicija nalaže da se ispod jastuka stavi sedam vrsta cvijeća kako bi se sanjao budući supružnik. U Finskoj se Juhannus slavi uz odlazak u vikendice uz jezera, paljenje krijesova (kokko), saune i ribolov. Norvežani i Danci slave Sankthansaften (Ivanjsku večer), također uz velike vatre na obalama, pjesmu i veselje koje traje duboko u svijetlu noć.

Jedinstvene proslave od Aljaske do Austrije

Širom svijeta postoje i mnoge druge jedinstvene proslave. U Fairbanksu na Aljasci, samo dvjestotinjak kilometara južno od Arktičkog kruga, održava se Midnight Sun Festival. Jedan od vrhunaca je bejzbolska utakmica koja počinje kasno navečer i nastavlja se kroz ponoć bez umjetne rasvjete. U austrijskoj pokrajini Tirol, tradicija paljenja vatri na planinskim vrhovima seže u srednji vijek. Masivni krijesovi stvaraju spektakularan lanac svjetlosti koji se vidi kilometrima daleko, a izvorno su služili za tjeranje zlih duhova. U Reykjaviku na Islandu, Secret Solstice festival spaja drevnu nordijsku simboliku s modernom glazbom, privlačeći svjetski poznate izvođače koji nastupaju pod ponoćnim suncem.

Ivanjski krijesovi i zvjezdano nebo Istre

U Hrvatskoj su se drevni poganski običaji vezani uz solsticij stopili s kršćanskom proslavom blagdana svetog Ivana Krstitelja, poznatom kao Ivanje, koja se obilježava u noći s 23. na 24. lipnja. Središnji element ovih proslava su ivanjski krijesovi. Diljem zemlje, od Podravine i Karlovca do dalmatinskih otoka, pale se velike vatre koje simboliziraju snagu Sunca, pročišćenje i zaštitu od zla. Oko vatri se okupljaju zajednice, pjevaju se tradicionalne pjesme, a mladići i djevojke preskaču plamen za sreću u ljubavi i zdravlju.

Osim tradicionalnih proslava, u Hrvatskoj postoje i moderni načini obilježavanja solsticija. U Višnjanu, poznatom po svojoj zvjezdarnici, održava se Astrofest. Ovaj jedinstveni događaj spaja drevnu duhovnost s modernom znanošću. Posjetitelji se opraštaju od Sunca na zalasku, a zatim cijelu noć provode promatrajući zvjezdano nebo kroz teleskope, uz glazbu, predavanja i umjetničke performanse, dočekujući prve zrake izlazećeg sunca sljedećeg jutra.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U Ninu se, pak, kod crkvice sv. Križa, poznate kao "hrvatski Stonehenge", održava Festival Sunca i svjetlosti, slaveći igru sunčevih zraka koje na dan solsticija stvaraju posebne svjetlosne efekte unutar drevne građevine.

Od megalitskih spomenika do suvremenih festivala, ljetni solsticij je dan kada slavimo svjetlost, toplinu i život, dan koji nas povezuje s našim precima i univerzalnom žudnjom za skladom s kozmosom. Bilo da preskačemo vatru, plešemo oko stupa ukrašenog cvijećem ili jednostavno uživamo u dugom danu, sudjelujemo u tradiciji staroj koliko i sama civilizacija.

POGLEDAJTE GALERIJU