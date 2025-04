NASA otkrila kako će izgledati zadnji dani života na Zemlji: Evo kada će nas Sunce progutati

Tim NASA-inih znanstvenika u suradnji s istraživačima s japanskog Sveučilišta Toho razvio je vremenski okvir za konačni nestanak života na Zemlji.

Znanstvenici predviđaju da će Sunce biti katalizator za kraj života na Zemlji, s obzirom na to da će velike količine toplinske energije "progutati" sve unutrašnje planete Sunčevog sustava, uključujući i naš.

Prema njihovim izračunima, život na Zemlji postajat će sve teži u sljedeći 999.999.996 godina, a do godine 1.000.002.021 trebao bi prestati postojati. Superračunalo je pokazalo da će se Sunce značajno širiti, a temperature na Zemlji će eksponencijalno rati. To će dovesti do pada kvalitete zraka.

Solarna oluja

Daily Star navodi da sve veće temperature Sunca već i sada uzrokuju poremećaje zbog masivnih izbacivanja koronalne mase i solarnih erupcija. Milijarde tona čestica i magnetsko polje usmjereno prema Zemlji rezultirali su najintenzivnijom solarnom olujom u posljednjih dvadeset godina.

Takve oluje uzrokuju atmosferske promjene, čime se smanjuje razina kisika. Povećanje temperatura i smanjenje razine kisika s vremenom će dodatno promijeniti atmosferu.

Stručnjaci naglašavaju da bi napredak tehnologije mogao pomoći da se spriječi apokaliptični scenarij. Predlažu stvaranje novih sustava za održavanje života koji mogu opskrbljivati ​​velike količine vode i zraka unutar zatvorenih kapsula, a istražuju se i potencijal za život na Marsu.

