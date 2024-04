"Moja obitelj je jako vrijedna. Dok sam odrastao, nitko se nije bavio vježbanjem ili treningom. Nitko me nije učio kako da dižem utege, a ni da prilagodim prehranu. Nisam znao koliko to može promijeniti moj život, koliko dugo moraš raditi za nešto, a onda nešto brzo izgubiš", rekao je Eduardo Rumayor za Newsweek.

Kada je primijetio da njegov trbuh postaje sve veći, odlučio je napraviti transformaciju. Zatim je sudjelovao u natjecanjima u bodybuildingu i osvajao prva mjesta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada sam napunio 16 godina, napustio sam svoj rodni grad Monterrey, Meksiko, pa došao u SAD kako bih radio za svog oca, koji je bio automehaničar. Bio sam tipično mršavo dijete, nisam imao mišiće, ali sam se mnogo kretao. Moja obitelj se pridružila lokalnom sportskom klubu. Igrali smo skvoš. Kada sam vidio da je jedan igrač nakon toga otišao u teretanu, krenuo sam za njim. Tako sam počeo dizati utege i moja avantura s treninzima je počela. Od tada je vježbanje postalo dio mog života. Dan bez treninga za mene je bio propali dan. Međutim, sve se promijenilo kada je pandemija nastupila 2020. godine", ispričao je Eduardo.

Foto: Screenshot YouTube Foto: Screenshot YouTube

Od dostave dobio više od 13 kg masti

Zatim je nastavio: "Sve teretane su bile zatvorene i nisam se mogao motivirati za vježbanje kod kuće kao drugi. Kao osobni trener, imao sam svoju opremu, ali mi je nedostajalo snage da počnem. Tako da sam potpuno prestao vježbati. Stalno sam bio kod kuće, naručivao i jeo brzu hranu. Prije pandemije bio sam u odličnoj formi, ali kada sam počeo puno ležati na kauču, mišići su počeli atrofirati. Pored pizza, hamburgera i kineske hrane, jeo sam krofne i kolače. Jako volim slatkiše. Povremeno sam pio i alkohol. Tako sam dobio preko 13 kilograma masti. Vaga je tada pokazala 90 kg, što je, s obzirom na moju visinu od 170 cm, značilo da sam postao prilično težak. Moja tjelesna mast je tada dostigla 25 posto. Prije pandemije je bila oko 12 posto. Bio sam teži nego ikada ranije, ali najgore je bilo što to nisam ni shvaćao. Vidiš sebe u ogledalu svaki dan, a tako i svoju obitelj, a te promjene ni ne primjećuješ."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Drugi oko mene su počeli komentirati moj novi izgled. "Postaješ sve veći" ili "Lalo, tvoj trbuh je veći nego ranije". A onda sam odgovorio: "Pretpostavljam da si u pravu". Tada sam stao ispred ogledala i rekao sebi da je to istina i da to nije Lala kojeg poznajem. Imao sam i gorih trenutaka u životu, tako da mi novi izgled nije predstavljao veliku tugu. Nije mi smetalo. Nisam primijetio koliku štetu sam si nanio. Trenutno sam osobni trener s velikim iskustvom, ali 2020. sam imao samo nekoliko klijenata. Znao sam da mi se dive i da sam im uzor. Nisam mogao tako ostaviti, morao sam im dati primjer", dodao je.

Foto: Screenshot YouTube Foto: Screenshot YouTube

Bio je ustrajan u vježbanju i prehrani

Opisao je kakve promjene je proveo: "Bio sam spreman boriti se za svoje tijelo i zdravlje u siječnju 2021. Još uvijek sam imao mišiće koje sam ranije razvio. Ono što sam morao napraviti, bilo je to da se moram riješiti masnoće koja se, zbog loših navika u prehrani, jako nakupila. Počeo sam praviti male promjene. Izlazio sam češće i smanjio brzu hranu s pet puta tjedno na dva puta. I dalje sam pio alkohol, možda jednom tjedno. U teretani nisam odmah radio teške treninge snage. Počeo sam s vježbama niskog intenziteta. Dva mjeseca sam izvodio vježbe s malim tegovima i to po dva ili tri puta tjedno. Tek tada sam počeo ubrzavati tempo, dodajući kardio. Postepeno sam povećavao serije na treninzima koji su trajali sat vremena. Sve više sam jeo. Moj glavni cilj je bio da zadržim visok unos proteina kako bih vratio mišićnu masu koju sam izgubio. Tako da sam jeo dosta mesa i mliječnih proizvoda."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot YouTube Foto: Screenshot YouTube

"Uvijek kažem ljudima da se ne trebaju odricati svoje omiljene hrane, samo treba znati ravnotežu. Za doručak sam jeo kajganu sa šunkom i sirom, tortilju s jajima ili francuski tost sa sirupom bez šećera jer jednostavno volim slatkiše i palačinke s visokim sadržajem proteina. Jednom tjedno sam kuhao sat vremena i spremao večeru za cijeli tjedan. Pravio sam seriju riže i pilećih prsa na žaru. Za ostale obroke, napravio sam ribu i rižu, svinjske kotlete s tjesteninom i koktele od škampa. Najčešće je to bila piletina. Volim je. Svaki obrok je uključivao jednu šaku povrća, najčešće su to bile tikvice jer ih baš volim. Užine su uključivale proteinske pločice, jogurt, niskokalorični sladoled i sendviče s maslacem od kikirikija. Na kraju svoje transformacije, u prosincu 2021. godine, imao sam 13 kilograma manje. Izgubio sam još više masti, ali sam to nadoknadio mišićima. Moja tjelesna mast je pala na devet posto. U to vrijeme, to je bio moj rekord", rekao je Eduardo za kraj.

Foto: Screenshot YouTube Foto: Screenshot YouTube

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati osmi po debljini u Europi: Najveći portast stope pretilosti na Braču