Biljna prehrana je sve popularnija među sportašima, ali je činjenica da i dalje izaziva brojne dileme u društvu. Dok se jedni kunu u njene benefite, drugi smatraju da nema dovoljno proteina.

Ipak, prehranu na bazi namirnica biljnog porijekla preporučuje i Nevena Veselinović, nutricionistica Novaka Đokovića.

Što jede Novak Đoković?

Novak se 2010. odrekao glutena, mliječnih proizvoda i rafiniranog šećera, a smanjio je i unos crvenog mesa. Danas konzumira isključivo hranu biljnog porijekla pa se tako na njegovom meniju nalazi puno voća, žitarica, kvinoje, riže i slatkog krumpira.

"U prvom dijelu dana jedem puno voća. Ne volim jesti nikakvu hranu koja bi zahtijevala puno energije za probavu jer mi treba puno energije za treninge", rekao je Đoković prošle godine.

Dan počinje toplom vodom i limunom, a onda pije sok od celera. Nakon toga slijedi zeleni smoothie bogat hranjivim sastojcima i algama. To je u skladu s onim što Nevena Veselinović savjetuje sportašima, kako rekreativnim, tako i profesionalnim.

"Ako želite smanjiti masne naslage, moja preporuka je da za doručak birate kombinaciju biljnih proteina i vlakana. Ja bih izbjegavala bobičasto voće", kaže nutricionistica Veselinović, a onima koji žele povećati mišićnu masu, savjetuje da za doručak konzumiraju zobene pahuljice, bobičasto voće i proteinski prah, piše Mondo.

Koju hranu konzumirati nakon treninga?

Nevena Veselinović kaže da se najveće pogreške vezane uz prehranu sportaša događaju nakon iscrpljujućih treninga. "Prvo što uzmete poslije treninga u velikoj mjeri utječe na to kako ćete utjecati na izgradnju mišića i spriječiti upale. Nakon treninga treba konzumirati zeleni sok, vodu, limun i đumbir. Odmah nakon toga morate nadoknaditi istrošene rezerve, a u tome vam mogu pomoći banane. Nikako ne preporučujem čokoladu, čak ni proteinske pločice s čokoladom jer sadrže dodatni šećer", objašnjava nutricionistica.

Tijekom dana preporučuje kombinaciju biljnih proteina (žitarice kao što su kvinoja i heljda i zeleno lisnato povrće, crvenu leću) i vlakna.

Za večeru se mogu odabrati salate. "Ne treba imati predrasude o tome da biljna prehrana nema dovoljno proteina i željeza. To je oblik prehrane koji ima toliko pozitivnih aspekata. Ja sam to otkrila prije dvadesetak godina kada sam shvatila da više ne želim konzumirati meso, mlijeko ili jaja", rekla je Veselinović, koja je bila jedna od sudionica panela From zero to hero s plant based konceptima koji se održao na Weekend Food Festivalu u Rovinju.

