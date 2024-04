Zbog stresnog i sjedilačkog načina života i neadekvatne prehrane, sve više ljudi pati od zatvora, tj konstipacije. Ipak, postoji jedna namirnica koja će vam olakšati muke s neredovitom stolicom, posebice ako je jedete navečer, piše Eating Well.

Kako biste riješili zatvor, redovito konzumiranje određenih hranjivih tvari može vam pomoći da imate redovnu stolicu, a posebice ako ih jedete u večernjim satima kada većina ljudi preferira slatkiše ili čips.

Najvažniji nutrijenti za rješavanje zatvora su vlakna, a radi se o neprobavljivim ugljikohidratima koji se nalaze u biljnoj hrani poput voća, povrća, mahunarki, orašastih plodova i cjelovitih žitarica. Hrana bogata vlaknima pomaže u povećanju volumena u stolici, a to pomaže da hrana brže prođe kroz crijeva.

Preporučuje se da jedete oko 14 grama vlakana na 1000 kalorija, što je jednako 28 grama za dan od 2000 kalorija. Uz to, važno je piti i dovoljno vode. Vlakna pomažu pri uvlačenju vode u stolicu kako bi se lakše izbacila, ali ako nema dovoljno vode za to, može doći do pogoršanja zatvora. Stoga je važno povećati unos tekućine kad jedete više vlakana.

Izbjegavajte hranu puno šećera i soli

Osim vlakana i tekućine, vodite računa i o dodanom unosu šećera i natrija. Možda znate da unos previše dodanog šećera i soli može povećati rizik od srčanih bolesti i dijabetesa, ali neke su studije također otkrile vezu sa zatvorom.

Što se tiče natrija, to može biti zato što sol privlači vodu, pa bi konzumiranje previše soli moglo odvući vodu iz stolice, otežavajući njeno izbacivanje. Osim toga, hrana s visokim udjelom natrija i dodanog šećera obično sadrži malo vlakana.

Također, imajte na umu da mogu postojati i drugi uzroci zatvora osim vaše prehrane, poput lijekova, sindroma iritabilnog crijeva, disfunkcije dna zdjelice i itd. Ako se borite sa zatvorom nekoliko tjedana ili dulje, možda biste trebali posjetiti svog liječnika ili gastroenterologa.

Noću mnogi ljudi posežu za slatkišima ili slanom i hrskavom hranom poput čipsa, no da biste imali redovnu stolicu, trebali biste jesti grickalice od slanutka. Radi se o slanutku koji se prži do hrskavosti, a može se napraviti kod kuće ili kupiti u trgovini. Možete ga, također, jesti kao međuobrok tijekom dana.

Slanutak je dobar izvor prebiotika

Grickalice od slanutka jednostavan su i ukusan način da kasno navečer unesete više mahunarki i vlakana. Svaka porcija od četvrtine šalice ima oko pet grama vlakana, što je 18 posto dnevne vrijednosti. Slanutak je posebno bogat topivim vlaknima, koja pomažu u uvlačenju vode kako bi stolica mogla lakše proći kroz crijeva.

Budući da su grickalice od slanutka dehidrirane, a vlakna zahtijevaju tekućinu kako bi dobro obavila svoj posao, trebali biste piti vodu dok jedete ovaj ukusni međuobrok.

Slanutak je dobar izvor prebiotika koji služe kao gorivo za zdrave bakterije u vašim crijevima, tj. crijevni mikrobiom. Studije su otkrile da kronični zatvor može biti povezan s nezdravim crijevnim mikrobiomom i da prebiotici mogu pomoći kod kroničnog zatvora kod odraslih.

Jesti izvore prebiotika poput slanutka i drugih mahunarki tijekom cijelog dana važno je za podržavanje cjelokupnog zdravog crijevnog mikrobioma i pomaže u sprječavanju ne samo zatvora, već i drugih problema s crijevima.

