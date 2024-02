Postoji bezbroj razloga zašto trebate imati zdrava crijeva. Postizanje i održavanje mikrobioma, bilijune korisnih bakterija i kemikalija koje proizvode, u donjem dijelu gastrointestinalnog trakta može pomoći tijelu u svemu, piše Huff Post.

Poznata dijetetičarka i doktorica znanosti Megan Rossi, koja je poznata i kao "kraljica zdravlja crijeva" za podcast "Am I Doing It Wrong?" objasnila je kako to postići.

Mikrobiom se održava od "super šest" skupine namirnica, a to su: cjelovite žitarice, orašasti plodovi i sjemenke, povrće, voće, mahunarke te bilje i začini.

"Ako želimo raznolik raspon bakterija u našim crijevima, za koje se pokazalo da imaju raznolik raspon vještina i nešto poput supermoći, onda ih trebamo hraniti tim raznolikim rasponom namirnica, inače će izumrijeti", kazala je Megan.

Morate više žvakati!

Ona je, također, dala savjet za bolje zdravlje crijeva koji je koristan bez obzira na to što stavljate u usta: više žvačite hranu.

"Sve se zapravo svodi samo na probavu. Ne samo da počinjemo fizički razgrađivati ​​hranu u ustima, već imamo i enzime u slini koji je počinju kemijski razgrađivati", otkrila je stručnjakinja.

Istraživanja pokazuju da što više žvačemo, to više hranjivih tvari izvlačimo iz hrane, što je dobro za crijeva.

"Jedna studija bavila se bademima i uspoređivala je ljude koji su žvakali bademe deset puta u odnosu na 40 puta. Pokazali su da ako ih žvačete 40 puta, zapravo apsorbirate puno više hranjivih tvari… Ako ih žvačete samo deset puta, slabo apsorbirate puno toga i ne dobivate onaj puni zdravstveni potencijal. Dakle, žvakanje hrane je stvarno važno za ekstrakciju hranjivih tvari", kazala je Rossi.

"Postoji mnoštvo različitih aplikacija za žvakanje, koje pomažu ljudima da žvaču više i sporije, ali ono što ja kažem mnogim svojim klijentima u klinici je da se samo usredotoče na prva dva zalogaja svakog obroka. Nikada nećete žvakati 30 puta kod svakog zalogajem, već se fokusirate samo na prva dva i to počinje stvarati naviku. Tada na neki način počnete sve više žvakati tijekom svakog obroka", otkrila je Rossi.