Kristy McCammon je otkrila svoj trik za mršavljenje. Ispričala je kako joj je pošlo za rukom da se riješi onoga što je svima koji se bore s viškom kilograma najveći problem - ovisnosti o slatkom.

Vodeći se jednostavnim pravilima, za deset mjeseci je smršavjela 45 kilograma. McCammon je priznala da je od djetinjstva navikla na brzu hranu i slatkiše, kao i da je najčešće posezala za njima kada je pod stresom.

Slatko joj je utjeha

"Vremenom je šećer postao moja utjeha, moj vjerni prijatelj koji je uvijek bio tu za mene, nikada se nismo svađali, nije me uznemiravao, šećer je postao moj životni partner", objasnila je kolika je bila njena opsesija slatkišima.

Kad god je jela kolače i torte, Kristy se osjećala sigurno. Priznaje i da je bila neumjerena, da se 'gušila' u slatkišima, ali nikako nije mogla prestati. Jutro je počinjala pecivom i sendvičem uz frappuccino od karamele. Nekoliko sati kasnije bi počela jesti brzu hranu, nakon koje bi uslijedili sladoled, čips i slatkiši. Večere su bile obilne, uz gomilu slatkiša.

Naravno, htjela se osloboditi ove ovisnosti i htjela je biti mršavija i zdravija, ali nije se mogla zaustaviti. Jela je dok joj ne postane muka. Psihički je bila na dnu. Izbjegavala je ljude i nije htjela da njezini prijatelji i rodbina saznaju za njenu ovisnost o hrani.

Godine 2017., kada je McCammon imala 45 godina, shvatila je da joj život nikada neće biti bolji, da je to to. Odlučila je pokušati, ali ovog puta ozbiljno, preokrenuti stvari i spasiti se (jer s takvim navikama i pretilošću nije mogla ništa drugo očekivati nego da će se razboljeti). Prvo što je odlučila, bilo je to da se odrekne dvije namirnice koje su joj pravile najviše problema - šećera i prerađene hrane.

Uvela je u jelovnik zdrave namirnice, počela je jesti tri puta dnevno i bez grickanja između obroka. Kristy priznaje da joj je tijekom prvih mjesec dana bilo teško promijeniti prehranu, ali pripremila se na to da će se osjećati loše. Kada osjeti krizu, duboko bi udahnula, zastala, pomolila se i udaljila se od "loše" hrane. Prijatelji su joj bili velika podrška.

Ovo je njezin jelovnik

Kristy je za deset mjeseci uspjela smršavjeti 45 kilograma i u potpunosti savladati želju za nezdravom hranom. Danas jede tri obroka dnevno, a želju za grickanjem više nema.

Evo kako izgleda njen jelovnik:

Doručak: zobene pahuljice s bananama i jogurtom ili rižini kolutići s maslacem od kikirikija i bananama.

Ručak: mrkva i celer s humusom, kuhano jaje i borovnice

Večera: biftek ili piletina, ili salata od ribe i povrća

Kristy je rekla da se tek sad osjeća oslobođeno, da nema više onaj konstantan osjećaj krivnje. Osnovala je organizaciju koja pomaže ljudima da se izbore s ovisnošću od hrane i redovno piše blogove o zdravoj prehrani.