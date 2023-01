Chloe McIntyre iz Meltona Mowbraya uložila je nevjerojatne napore kako bi uštedjela nekoliko funti u krizi troškova života, odustala je od brijanja i dopustila da prirodna ulja njezine kose daju sjaj kosi umjesto skupog šampona.

Bivša konobarica ne mari hoće li je vrijeđati ili nazivati ludom i smrdljivom sve dok skuplja dodatni novac. Zapravo, Chloe kaže da su joj male promjene koje je počela uvoditi 2022. uštedjele 400 funti (451 euro) do kraja godine tako što je prestala kupovati samo ta dva proizvoda, ali dolazak do te faze zahtijevao je predanost.

Štednja joj je izazov

Chloe (28) koja živi sa svojim 38-godišnjim zaručnikom Jackom, osobnim trenerom i desetomjesečnom kćeri Clementine, želi biti prepoznata kao štedljiva osoba koja uspije uštedjeti novac.

“Idem do krajnjih granica kako bih uštedjela novac u ovoj financijskoj krizi. Svakodnevno postavljam sebi izazov da smislim sve inovativnije načine smanjenja troškova. Kosa mi nije prana devet tjedana i izgleda fantastično, a noge i tijelo su mi iz dana u dan sve dlakaviji. Znam da će me neki ljudi vrijeđati i vjerojatno reći da sam odvratna, ali to mi ne smeta. Bit će ljubomorni kad ne budem u dugovima do grla.”

“Pazim da ne provedem više od dvije minute pod tušem, što mi ne ostavlja vremena za brijanje, ali ni na koji način nisam užasnuta šumom tamnih dlaka koje su počele rasti. Zapravo, vidjeti kako mi ponovno rastu nekadašnji obrijani dijelovi, znak je časti i svakodnevni podsjetnik na moj plan da budem super štedljiva kako bih mogla platiti račun za grijanje i kupiti namirnice", dodala je.

Prestala prati kosu

“Kad su cijene namirnica počele vrtoglavo rasti, a troškovi energije skočili do vrha, morala sam radikalno štedjeti. Mi smo novopečeni roditelji i doslovno se svaki novčić računa. Kad ispod jastuka na kauču nisam mogla pronaći novčiće viška, počela sam istraživati više o krajnjoj štedljivosti i savjetima za uštedu novca. Čitala sam priče o ženama koje su odustale od šampona i balzama i završile s gušćim, sjajnijim i zdravijim pramenovima. Trošila sam 20 funti (23 eura) mjesečno na šampon i regenerator, a kad bih ih skroz smanjila, mogla bih uštedjeti 240 funti (271 euro) godišnje”, objašnjava.

Chloe je prije devet tjedana oprala svoju kosu, a zatim je izbacila sve proizvode za kosu. “Nisam htjela biti u iskušenju. Prva dva tjedna bila su najgora i bilo je malo gadno. Nakon tjedan dana kosa me počela svrbjeti i izgledala je tanko i masno”, dodaje. U pokušaju da prikrije svoje masne pramenove, Chloe je tijekom dana kosu jednostavno skupljala u zalizani rep ili punđu. “Četkala sam ju svake večeri da spriječim stvaranje čvorova. Sljedećih sedam dana sam se češala i svrbjela, ali sam bio odlučna ne popustiti”, objasnila je Chloe.

Nakon samo dva tjedna primijetila je veliku razliku. “Na kraju prvih 14 dana moj je zaručnik pitao jesam li popustila i oprala kosu jer je izgledala fantastično. Pogledala sam se u ogledalo i ostala zadivljena. Nestala je masnoća koju su zamijenili super sjajni pramenovi", ispričala je. Chloe tvrdi da joj je kosa izgledala zdravije, gušće i sjajnije nego ikada prije. Svaki mjesec Chloe koristi metodu pranja 'samo vodom' i ispire kosu. "Ispiranje koje nije proizvod je sve što mi treba. Jeftino je, štedi novac i nisam mogla staviti šampon i regenerator u svoje dvominutno tuširanje koje mi štedi novac", kaže Chloe.

Vidljiv rezultat uštede

Chloe kaže da je uz odbacivanje šampona, prestanak korištenja britvice također bilo od velike koristi. "Ja sam jako zaposlena mama i nisam imala vremena ni energije za brijanje. Prestala sam brijati svoje dijelove tijela prije šest tjedana i shvatila sam da zapravo nemam vremena brinuti se o dlačicama. Zima je i stalno nosim duge rukave, hlačice za trčanje ili tajice kako mi nitko ne bi vidio dlakave dijelove. Moj zaručnik se prva dva tjedna žalio na noge koje grebu, ali sada mu to ne smeta”, kaže ona. Chloe priznaje da su joj dlake na nogama tanje nego što je mislila da će biti.

Chloe procjenjuje da će uštedjeti ukupno 410 funti (463 eura) koristeći svoje taktike. “Nekoć sam trošila 14 funti (15 eura) mjesečno na britvice, kremu za brijanje i toplu vodu za brijanje nogu i 20 funti (23 eura) mjesečno na proizvode za kosu. Osjećam se nevjerojatno zbog uštede koju ostvarujem. To znači da mogu platiti račun za plin i struju najmanje tri mjeseca. Ljudi me mogu zvati odvratnom, ali osjećam se sigurnije i snažnije u svom tijelu i financijama nego ikad prije", objašnjava Chloe, piše The Sun.