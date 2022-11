Dr. Razvan Vasilas, koji je poznat kao dr. Botox, otvorio je kliniku za povećanje penisa.

Dok mahom mnogi misle da su muškarci ti koji žele povećati svoju "alatku", kirurg ističe da zapravo žene odlučuju. Kako kaže, dosadila im je veličina svog partnera i tada se odluče raspitati o ovoj proceduri.

"To se sve češće događa. Žene uglavnom dođu, raspitaju se i zakažu termin za svog dragog. Muškarci su previše sramežljivi, a žene sve trendove prate na društvenim mrežama. Jačem spolu je uglavnom neugodno, ali shvate da je bolje da se osramote jednom kada spavaju sa ženom, nego svaki put", rekao je doktor u emisiji.

I obdareni žele povećanje

"Ovo postaje velik problem, ali ne zato što netko ima malen spolni organ. Muškarci koji se bore s tim, uglavnom provedu život s nedostatkom samopouzdanja. Jedan pacijent mi je rekao da mu je svaki put kada ima seks sa ženom vrlo neugodno, toliko da im je teško održati odnos", ispričao je kirurg i dodao da pojedini muškarci s velikim spolnim organom također ga žele povećati još više.

"Kažem im da to ne rade ili da im to ne treba, ali kada odu kući i razmisle o tome, zovu me za dva dana. Ako ne pristanem to napraviti, znam da će naći nekog drugog. Ova procedura im je konstantno u glavi i sve što žele jest da joj se podvrgnu. Ipak, zaboravljaju da ni žene nisu sretne ako je penis prevelik. One ne žele da bude ogroman jer to nije zadovoljstvo, već bol", naglasio je kirurg.

Kako izgleda procedura?

"To je procedura koja traje svega 20-ak minuta. Bezbolna je i provodi se injekcijama dva puta. Prva injekcija košta oko 1900 eura, a druga oko 1200. Mnogi ne znaju da fileri nestaju nakon dvije godine. Penis se tada vraća u normalnu veličinu", rekao je doktor.

Naknadna njega je od najveće važnosti, a muškarci nisu svjesni odricanja koje mora uslijediti poslije procedure.

"Zaista je važno obaviti naknadnu njegu. Morate masirati penis noću da biste dobili lijep oblik. Seks i masturbacija su zabranjeni dva tjedna, jer to je vrijeme koje je potrebno da fileri očvrsnu. Ne biste vjerovali koliko se muškarci iznenade kad im to kažemo. Nakon procedure se uzbude i žele imati seks, a to se ne smije dogoditi", zaključio je Vasilas.