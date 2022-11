Muško-ženski odnosi uvijek su aktualna tema, a o njima je bilo riječi u emisiji "Ako progovorim", u kojoj je jedan od gostiju bio i urolog dr. Aleksandar Milošević koji je otkrio zašto muškarci više žude za seksom od žena.

"Muškarci imaju urođenu hormonalnu razliku od žena i imaju testosteron koji ih tjera na napad, na borbu, na rat… spolni odnos je neka vrsta malog rata. Međutim, ono što vrijeme danas pokazuje je da muškarci izbjegavaju taj rat, povlače se u sebe i gledaju u telefone i masturbiraju. Svode intimu na nešto što nije komunikacija i nije rat. Kriva je tehnologija. Mislim da je to pogrešno i da će dovesti do pada populacije. Obiteljski odgoj čini da se muškarcima lakše odrubljuju glave nego ženama. Žene su promišljenije, a ljubav je ženi puno važnija nego muškarcu. Ženski hormoni ne guraju ženu u rat, već u zaštitu i majčinstvo. Kad emocije dođu do izražaja i kad je žena potpuno uzbuđena, onda je mnogo jača od muškarca", rekao je poznati srpski urolog.

Milošević kaže da neke žene uz pomoć testosterona dobiju neke "muške karakteristike".

"S druge strane, znanost je danas došla do toga da je jedan od lijekova za žene testosteron, muški hormon koji se daje u malim dozama. Razgovarao sam s nekoliko bodybuilderica koji koriste testosteron za mišiće. "Njihov fizički izgled se mijenja. Klitoris raste, pa postaje poput malog penisa. Klitoris može narasti do 6 ili 7 centimetara. Rekle su mi da ponekad dobiju mušku želju za agresijom, “ otkriva liječnik.

Milošević kaže da ženi može zasmetati "neprivlačni muškarci" bez obzira na veličinu penisa, ali i da muškarci u ovim stresnim vremenima imaju puno veće probleme.

"Ako žena uđe u vezu s muškarcem koji je ne privlači, koji može imati veliki ili mali penis, to joj može smetati i boljeti te se osjećati neugodno. Mislim da globalnu stresnu situaciju u kojoj se nalazimo i promjenu životnog stila žene podnose puno bolje od muškaraca. Muškarci su užasno uplašeni. Njihov problem je što su izloženi pornografiji. Služe se raznim sredstvima da postignu nešto što je nije normalno. Gube spolnu komunikaciju i povlače se u sebe. Crkva je nekada branila samozadovoljavanje, a danas imam sve više pacijenata koji uz lijekove imaju erekciju, imaju odnos, ali ne mogu doživjeti ejakulaciju. Navikli su na ruku. Kroz terapiju ih navikavamo da to radi ženska ruka, a ne njihova. Muškarci čak prave razliku je li to lijeva ili desna ruka, “ rekao je dr. Milošević.