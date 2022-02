TikTokerica Abbey Coburn našla se na udaru kritika zbog svoje ljubavi prema kremama za samotamnjenje i filerima za usne, no to joj uopće ne smeta. Dapače, zbog brojnih hejtera postala je slavna, piše The Sun.

Abbey se u videima redovito hvali svojim umjetnim brončanim tenom i velikim usnama, a to izaziva brojne negativne reakcije trolova.

Kako bi im pokazala da je to uopće ne smeta, Abbey je podijelila snimku na kojoj se podvrgla postupku ugradnje filera u usne, a naslovila ju je "Sretan dan povećanja usana svim mojim trolovima!".

Iako je na njemu zabranila komentiranje, brojni trolovi oglasili su se porukama mržnje u drugom videu, a jedan od njih usporedio ju je s "prljavom vrećicom čaja". "Otkada su vrećice čaja ružičaste?", odgovorila mu je Abbey.

Video je posvetila hejterima

Ona je nakon toga podijelila još jedan video kojeg je snimila u svom automobilu u kojem je otkrila da su joj usne još uvijek otečene i da joj je zahvaljujući hejterima broj pratitelja na društvenim mrežama drastično porastao.

"Prošlo je dva dana, a oteklina na usnama je još uvijek velika te se vide i masnice… Ali hvala vam svima što ste toliko mrzili moje zadnje videe, to mi zaista puno znači jer sam zbog toga dobila mnoštvo pratitelja. Od srca vam hvala još jednom", istaknula je.

Abbey je objavila i video na kojem pleše uz pjesmu Roda Stewarta "Do Ya Think I'm Sexy" kojeg je posvetila svojim hejterima.

Većina pozitivnih komentara uz njega potaknula ju je da nastavi sa svojim redovitim objavama na TikToku. "Ignoriraj hejtere. Predivna si. Samo tako nastavi!", poručili su joj fanovi.