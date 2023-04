Ako pogledate dovoljno daleko unatrag u svoje obiteljsko stablo, vjerojatno ćete saznati da ste u rodu s nekim prilično zanimljivim ljudima.

Postoji prilično dobra šansa da je u nekom trenutku barem jedan od vaših predaka bio dovoljno važan da ima vlastiti članak na Wikipediji.

Bez obzira s kime ste u srodstvu i dalje ste vi ono što vas čini jedinstvenim, ali još uvijek postoje osobine koje ćete imati s mnogo ljudi diljem svijeta. Neki ljudi mogu pronaći prilično točne kopije samih sebe, samo lutajući uokolo po velikom svijetu, ali za većinu je to više samo sličnost karakteristika.

Identificirana početna mutacija

Kruži urbani mit da je beba uvijek plavooka kad se rodi. To jednostavno nije istina, iako je istina da boja očiju s kojom se beba rodi nije uvijek ona koju će imati dok odrasta. Međutim, svatko tko ima plave oči ima zajedničkog pretka koji je živio prije 6000 do 10.000 godina. To je prilično širok vremenski okvir da se pokuša odrediti jedan život, ali zahvaljujući istraživačima, utvrđeno je da je ta jedna osoba zajednički predak milijuna ljudi širom svijeta.

U našim očima postoji nešto što se zove gen OCA2, koji određuje razinu smeđeg pigmenta u njima. Plavooki ljudi imaju gen koji se zove HERC2, koji isključuje OCA2 i rezultira pojavom plavih očiju. Svaka plavooka osoba na svijetu ima gen HERC2, s time da se ta ista mutacija prenosi generacijama i znanstvenici su zaključili da sve dolazi od jedne izvorne osobe. Rad je obavio tim istraživača sa Sveučilišta u Kopenhagenu koji je identificirao početnu mutaciju i shvatio da je prisutna kod svih s plavim očima.

Svi smo povezani

Dakle, ako imate plave oči i poznajete nekoga tko ih ima, sada znate da ako se vratite dovoljno daleko u prošlost shvatit ćete da ste zapravo obitelj, iako se isto može reći za bilo koji broj stranaca s kojima se susretnete na ulici, piše Unilad.