Sastojak koji imate u kuhinji možda može potaknuti rast kose, no pripazite na jednu stvar

Kada se suočavate s gubitkom kose, tražite tretmane koji zaista djeluju. Mnogi se okreću provjerenim lijekovima poput minoksidila. Unatoč nedavnim upozorenjima o određenim zdravstvenim rizicima, mnoga od ovih rješenja su relativno pristupačna i dostupna bez recepta.

Sada, prema novom istraživanju, znanstvenici istražuju način kako minoksidil učiniti još učinkovitijim, a rješenje se krije u steviji. Vjerojatno ste upoznati sa stevijom kao zaslađivačem, no čini se da bi mogla imati i drugu svrhu.

Konkretno, riječ je o steviozidu, spoju dobivenom iz biljke stevije, koji bi mogao pomoći u poticanju rasta kose. Važno je napomenuti da je istraživanje još u ranoj fazi i provedeno je na miševima, a ne na ljudima. Ipak, rezultati su dovoljno impresivni da su već privukli veliku pozornost.

Istraživači su u studiji kombinirali steviozid s flasterima s mikroiglicama, koji koriste sitne iglice za bolju dostavu aktivnog sastojka, u ovom slučaju, minoksidila, u kožu. Testiranje je provedeno na miševima koji su genetski modificirani da gube dlaku.

Rezultati su pokazali da je znatno veća količina minoksidila prodrla u kožu i potaknula rast dlake kod miševa koji su koristili flastere sa steviozidom u usporedbi s onima koji su primali samo minoksidil. Nakon 35 dana, kod miševa tretiranih flasterima sa steviozidom dlaka je ponovno narasla na 67,5 posto tretirane površine, što je bio značajno bolji rezultat od ostalih testiranih metoda, piše AOL.

Kako stevija pomaže u rastu kose?

Točan mehanizam se još istražuje, no znanstvenici imaju teoriju: steviozid pomaže da se minoksidil bolje otopi u vodi. Teoretski, to omogućuje da veća količina aktivnog sastojka prodre pod kožu do folikula dlake i potakne jači rast.

U suštini, steviozid "djeluje kao prirodni pojačivač apsorpcije", objašnjava dr. Gary Goldenberg, docent dermatologije na Icahn School of Medicine u bolnici Mount Sinai. "Minoksidil ima ograničenu propusnost kroz kožu, što smanjuje njegovu učinkovitost u tradicionalnoj primjeni", nastavlja on. Međutim, primjena minoksidila putem topivih mikroiglica obogaćenih spojem poput steviozida može zaobići otpor kože i omogućiti dublju penetraciju, a time i bolji učinak.

Naravno, važno je istaknuti da su potrebna daljnja istraživanja. "U svojoj praksi koristim tehniku mikroiglica u kombinaciji s minoksidilom kako bih poboljšao učinkovitost", kaže dr. Ife J. Rodney, osnivačica klinike Eternal Dermatology + Aesthetics. "No, potrebna su nam kontrolirana klinička ispitivanja kako bismo potvrdili djelotvornost dodavanja steviozida, ali i njegovu sigurnost. Još uvijek ne znamo koje bi mogle biti potencijalne nuspojave."

Ne nanosite steviju izravno na vlasište

Ako kod kuće imate steviju i minoksidil, primamljivo je pokušati napraviti vlastitu mješavinu. Ipak, dr. Goldenberg upozorava da to vjerojatno neće pomoći. "Bez tehnike mikroiglica, nanošenje stevije na vlasište neće imati značajan učinak", kaže on. "Minoksidil bi i dalje imao isti problem s apsorpcijom kao i kada se koristi samostalno."

Najbolje je posavjetovati se s dermatologom ako se borite s gubitkom kose, naglašava dr. Rodney. "Minoksidil je vrlo koristan za neke oblike gubitka kose i možete ga koristiti kod kuće dok čekate na termin kod dermatologa. Međutim, postoji mnogo različitih uzroka i tretmana za gubitak kose. Ovisno o uzroku, minoksidil možda nije jedino ili najbolje rješenje."

Metode u borbi protiv ispadanja kose

Dermatolozi dosljedno preporučuju nekoliko provjerenih strategija koje mogu pomoći, često u kombinaciji.

Lokalni pripravci s minoksidilom

Ovi proizvodi dolaze u obliku otopina ili pjena, obično u koncentracijama od dva posto ili pet posto. Smatraju se prvom linijom obrane kod određenih tipova ispadanja kose.

Laserska terapija niskom razinom svjetlosti (LLLT)

Istraživanja pokazuju da lasersko svjetlo može pomoći u zaustavljanju ispadanja i poticanju rasta kose. Tretman se provodi pomoću uređaja poput laserskih češljeva ili kapa.

Dodaci prehrani

Mješavine vitamina, minerala poput cinka i selena te morskog kolagena mogu ciljati glavne uzroke gubitka kose, uključujući stres i lošu prehranu.

Medicinski šamponi

Šamponi protiv prhuti mogu pomoći u smirivanju upale i kontroli gljivica na vlasištu, što također može doprinijeti smanjenju gubitka kose.

Vaš dermatolog također može istražiti niz drugih mogućnosti liječenja, od lokalnih i oralnih lijekova, terapije crvenim svjetlom, plazme bogate trombocitima (PRP), pa sve do transplantacije kose, kaže dr. Goldenberg. "Kombinacija ovih tretmana pokazala se najučinkovitijom za moje pacijente", zaključuje on.

