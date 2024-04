Žena (26) iz Tunisa, koja je željela ostati anonimna, tri je puta tijekom dvije godine pretrpjela akutno oštećenje bubrega nakon rutinskih odlazaka frizeru, javlja The Sun.

Ona je išla redovito kod svog frizera na keratinski tretman, koji je poznat i kao brazilsko ravnanje kose te ranije nije imala zdravstvenih problema. Nesretna žena nakon nekog vremena dobila je bolove u leđima i temperaturu te se borila s napadima povraćanja i proljeva.

Ona je na tretman koji kemijski ispravlja kosu na duže vrijeme išla u lipnju 2020., travnju 2021. i srpnju 2022. godine. Tijekom svakog posjeta osjetila je peckanje na tjemenu dok je primjenjivan tretman i izbili su joj čirevi.

Nakon posjeta frizeru, povraćala je, imala je proljev, groznicu i bolove u leđima. Liječnici su u tekstu objavljenom u časopisu The New England Journal of Medicine rekli da je jedan od proizvoda korištenih tijekom tretmana kod frizera vjerojatno uzrokovao oštećenje ženinih organa.

Liječnici su otkrili da ima i povišenu razinu kreatinina u krvi, što je znak da joj bubrezi ne rade dobro. Također je imala krvi u mokraći, ali nije pokazivala druge znakove infekcije.

Opasna krema za kosu

Srećom, funkcija bubrega kod žene se "brzo" poboljšavala nakon svakog posjeta salonu, pa se čini da su nuspojave, barem u njenom slučaju, kratkotrajne. Liječnici su otkrili da je njena kosa tretirana kremom za ravnanje koja je sadržavala kemikaliju zvanu glioksilna kiselina.

Sugerirali su da se kiselina apsorbirala kroz njenu kožu i dospjela do bubrega te uzrokovala štetu kada se razgradila.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Istraživači su opomenuli da bi slučaj žene mogao ukazivati ​​na opasnost od upotrebe glioksilne kiseline u proizvodima za ravnanje kose.

"Derivati ​​glikolne kiseline sadržani u proizvodima za ravnanje kose mogli bi se apsorbirati kroz kožu i metabolizirati u oksalat u jetri, što dovodi do nefropatije kalcijevog oksalata", napisali su.

Tretmani za ravnanje kose koriste kemikalije za smanjenje kovrčavosti i izravnavanje teksture kose. Obično traju nekoliko mjeseci, dok nova dlaka ne izraste umjesto dlake koja je tretirana. Otopina za ravnanje obično se nanosi na kosu prije nego što se "zapečati" pomoću topline sušila za kosu ili pegle.

Oštećenje bubrega zbog sporne kemikalije

Povijesno gledano, ti su tretmani koristili otrovnu kemikaliju formaldehid, koja je zabranjena u Europi. Smatra se da je glioksilna kiselina potencijalno sigurnija alternativa za proizvode za ravnanje kose, iako je nedavna studija pokazala da ona nije bezopasna.

Utvrđeno je da je od 26 pacijenata u Izraelu s oštećenjem bubrega, njih jedanaest koristilo proizvode koji sadrže derivate glikolne kiseline, kemikalije koja se u jetri razgrađuje u glioksilnu kiselinu.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Smatra se da je glioksilna kiselina potencijalno sigurnija alternativa za proizvode za ravnanje kose, iako je nedavna studija pokazala da ona nije bezopasna.

Kako bi dodatno ispitali može li glikoksična kiselina dovesti do oštećenja bubrega, liječnici uključeni u slučaj 26-godišnje žene proveli su laboratorijski eksperiment na miševima.

Nanijeli su proizvod za ravnanje kose koji je korišten u njenom slučaju, a koji je sadržavao deset posto glioksilne kiseline, na leđa pet miševa i namazali vazelin na leđa još pet glodavaca, koji su služili kao usporedna skupina.

'Proizvode koji sadrže ovaj spoj treba izbjegavati'

Istraživači su sljedeći dan analizirali urin miševa. Oni koji su bili izloženi kremi za ravnanje kose imali su u urinu izdužene kristale kemijskog spoja koji se zove kalcijev oksalat monohidrat. Oni su, također, nakon 28 sati imali značajno višu razinu kreatinina u krvi od skupine koja je imala vazelin.

Također su imali guste naslage kalcijevog oksalata monohidrata u bubrezima, otkrili su istraživači.

"Ovi rezultati dokazuju da je krema za ravnanje kose koja sadrži glioksilnu kiselinu odgovorna za nefropatiju izazvanu kalcijevim oksalatom nakon postupaka ravnanja kose tipa koji je ovdje opisan", napisali su.

"Glioksilna kiselina patentirana je i nedavno uvedena u proizvode za ravnanje kose kao naizgled sigurnija alternativa formulacijama koje sadrže formaldehid", istaknuli su.

Istraživači su opomenuli da bi slučaj žene mogao ukazivati ​​na opasnost od upotrebe glioksilne kiseline u proizvodima za ravnanje kose. "S obzirom na potencijalnu nefrotoksičnost topikalne glioksilne kiseline, proizvode koji sadrže ovaj spoj treba izbjegavati i, predlažemo, povući ih s tržišta", izjavili su.

