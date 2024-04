Liječnik i stručnjak za njegu kože dr. Stephen Humble otkrio je koliko je novi trend pomlađivanja koji se munjevito proširio TikTokom zaista učinkovit, piše Daily Star.

Naime, ljudi masovno isprobavaju trik s trljanjem podočnjaka narezanim sirovim krumpirom kako bi zategnuli kožu ispod očiju i riješili se tamnih krugova oko očiju.

"U teoriji, ovo zapravo ima smisla. Sirovi krumpir je bogat vitaminom C, ima azelainsku kiselinu i niacinamid u sebi, a to može smanjiti pigmentaciju. Negativna strana je što imate prljav, sirovi krumpir; neuredan je, ne miriše tako lijepo. Trljate ga po licu i to može biti prava problem", pojasnio je dr. Humble.

Liječnik je zatim nastavio govoriti o svojstvima krumpira i o tome kako, teoretski, može pomoći koži. I pokazalo se da zapravo ima neke prilično korisne vitamine u sebi.

"Krumpir sadrži niacin, a ne niacinamid. Oni su slični, ali različiti oblici vitamina B3. Niacinamid je nedvojbeno bolji za kožu, ali niacin još uvijek može pomoći u optimizaciji funkcije barijere kože. Vitamin C je izvrstan antioksidans koji hvata slobodne radikale koji bi inače napali DNK, stoga vitamin C sprječava prerano starenje", rekao je dr. Humble.

'Krumpir neće imati učinak kiselog pilinga'

"Azelainska kiselina ima pH vrijednost od 3,5, što znači da kada je u visokim koncentracijama može biti kisela za kožu, čiji je pH 5. Kao takva azelainska kiselina može se koristiti u kiselim pilinzima koji na taj način mogu posvijetliti kožu", dodao je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Ljudi masovno isprobavaju trik s trljanjem podočnjaka narezanim krumpirom kako bi zategnuli kožu ispod očiju.

"Međutim, normalni pH krumpira je 5,5, što ga čini sličnim pH vrijednosti kože. To znači da krumpir neće imati učinak kiselog pilinga i stoga je azelainska kiselina u krumpiru vjerojatno u preniskoj koncentraciji da bi imala značajan učinak i neće značajno smanjiti pigmentaciju", istaknuo je liječnik.

Znači, pomoću krumpira se nećete riješiti tamnih kolutova oko očiju. No, ako ipak želite pokušati, dvaput razmislite.

Može doći do iritacije ili infekcije

Stoga, nažalost, krumpir vam ne može pomoći kod podočnjaka. No, čak i ako želite pokušati, razmislite dvaput. Ne samo da sirovi krumpir neće učiniti ništa za vaše podočnjake, već može povećati rizik od akni.

"Tlo koje se nalazi u krumpiru može sadržavati mikroorganizme, što bi potencijalno povećalo rizik od akni. Još gori je, međutim, bilo kakav ostatak pesticida koji još uvijek može biti na krumpiru", upozorio je dr. Humble.

"Iz tih razloga ne možemo isključiti mogućnost infekcije ili iritacije. Uvijek postoji rizik da produljena izloženost može iritirati kožu i ako se to dogodi, potencijalno može izazvati imunološki odgovor ili alergiju. Da ne spominjem, smrad od truljenja krumpira na jastuku Ja bih, naravno, svaki put izabrao kremu za područje oko očiju umjesto krumpira!", rekao je.

Sve u svemu, dr. Humble smatra da je trljanje krumpira po licu "loša ideja" koja nema "mnogo pozitivnih učinaka". "Moje mišljenje je da ovo zvuči kao loša ideja. Ne vidim puno pozitivnih stvari", zaključio je.

