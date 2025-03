Dermatolog podijelio trik iz Koreje za otečeno lice: 'Djeluje za samo deset minuta'

Njega kože može biti skupa, a u trgovinama se neprestano pojavljuju novi preparati za koje se tvrdi da su "vrhunski". Neki ljudi posebno muku muče s natečenim licem, no postoji jeftin i učinkovit trik kojim, navodno, možete riješiti taj problem.

Novinarka Expressa Sydney Evans otkrila je o čemu se točno radi te je istaknula da njeno lice često izgleda podbuhlo jer ne pije dovoljno vode svaki dan, "što može dovesti do zadržavanja tekućine". Postoji mnogo drugih razloga zbog kojih lice izgleda podbuhlo, od hormonalnih promjena do nedostatka sna.

Sydney je na društvenim mrežama vidjela beauty trik iz Koreje za kojeg se tvrdi da uklanja natečenost lica u samo deset minuta te ga je odlučila isprobati. Tu jednostavnu metodu predstavio je u videu na Tik Toku dr. David Kim, dermatolog iz New Yorka.

Dr. Kim je pokazao kako je zavezao čvorove na elastičnim gumicama za kosu, koje je stavio preko svojih ušiju i pustio da tako stoje deset minuta.

Njegovi pratitelji ostali su u čudu kad su isprobali taj trik, jer se on pokazao djelotvoran.

Učinak liftinga na licu

"Napravila sam to i zaista djeluje. Baš čudno", "Probala i djeluje", "To zaista djeluje", komentirali su.

Zagovornici ovog trenda tvrde da on pomaže kod limfne drenaže, dok drugi kažu da, budući da su gumice čvrsto postavljene oko ušiju, jednostavno stvara privremeni učinak liftinga na licu.

"Isprobala sam taj trik koristeći elastične gumice koje sam kupila u lokalnoj ljekarni, ali mislim da sam mogla odabrati one jače, poput onih koje se koriste u domaćinstvu, jer su one koje sam koristila bile prilično labave", otkrila je Sydney.

"Nisam baš primijetila veliku razliku na svom licu, ali je bilo neobično opuštajuće, no to bi moglo biti samo zbog činjenice da sam odvojila deset minuta u danu da učinim nešto navodno dobro za sebe. Osjećaj je bio sličan akupresuri", otkrila je Sydney te je rekla da će trik ponovo isprobati, no ovaj put s boljim gumicama.

