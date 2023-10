Grudi dolaze u svim oblicima i veličinama te se mijenjaju s vremenom. Od starenja preko hormonalnih promjena do životnih iskustava kao što je trudnoća, mnoge stvari uzrokuju promjenu naših grudi. Ali postoje još neke stvari koje utječu na njihovu ravnotežu.

Grudi se mijenjaju kako žene stare i prirodno počinju opadati zbog gubitka elastičnosti. Također ovisi o genetskoj snazi vašeg Cooperovog ligamenta, veličini i obliku. Stručnjaci tvrde da utječemo na spuštanje grudi u našem svakodnevnom životu, a da toga nismo ni svjesni. To je zato što jednostavne stvari koje radimo čine veliku razliku. Od pušenja do našeg držanja - puno stvari utječe na to kako će naše grudi dugoročno izgledati.

Evo nekih stvari za koje stručnjaci tvrde da mogu dovesti do obješenih grudi.

Pretjerano izlaganje UV zrakama

Pretjerano izlaganje UV zrakama

Provođenje previše vremena na suncu dok sjedite u kupaćim kostimima - ubrzat će stanjivanje kože i stvaranje bora, što za vaše grudi znači obješeniji i tanji izgled.

Vježbajte

Vježbajte

Ako ne nosite sportski grudnjak, dodatno kretanje može uzrokovati naprezanje ligamenata dojke, osobito kod većih grudi. Ako ne radite vježbe za gornji dio tijela, to također može dovesti do obješenih grudi jer mišiće treba zategnuti.

Položaj za spavanje

Položaj za spavanje

Spavanje na trbuhu i spavanje na boku može uzrokovati istezanje ligamenata, ali i ako često mijenjate položaje.

Pušenje

Pušenje

Za pušače postoji mnogo negativnih posljedica za vaše zdravlje, a glavni element je povećani gubitak elastičnosti kože što može dovesti do obješenih grudi.

Držanje

Držanje

Ako ste pogrbljeni, negativne strane udobnog sjedenja u pognutim položajima mogu ubrzati obješenost grudi.

Neispravan grudnjak

Neispravan grudnjak

Iako je mit da će vam se grudi više objesiti ako nosite ili ne nosite grudnjak, sve se svodi na to koliko se one kreću.

Nedovoljan unos tekućine

Nedovoljan unos tekućine

Hidratacija je ključ mnogih tajni ljepote i zdravlja za utegnutu kožu, tako da nedostatak dnevnog unosa vode može uzrokovati opušteniji izgled kože.

Yo-yo dijeta

Yo-yo dijeta

Ako ste pobornik brzih dijeta te se često debljate i gubite na težini - to može uzrokovati veće rastezanje tkiva dojke, što dovodi do obješenog, manje čvrstog izgleda. No, ako ste netko tko je svjestan svog poprsja, također možete kupiti proizvode koji će pomoći problemu. Postoji proizvod koji potiče podizanje i učvršćivanje grudi u samo četiri tjedna. Studije su pokazale da žene mogu postići preko 40 posto veće grudi u 28 dana, a 79 posto žena primijeti razliku u samo 14 dana, piše Daily Star.



