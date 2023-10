Šminka je popularna više nego ikad, a žene danas ne mogu zamisliti izlazak iz kuće bez da stave barem maskaru.

Na tržištu su se pojavili razni proizvodi koji su zaludjeli dame koje ne razmišljaju o tome imaju li oni negativne posljedice na kožu i zdravlje.

Što treba izbjegavati

Optičarka Alexa Hecht iz Kanade otkrila je što bi od trendova u kozmetici sigurno izbjegavala zbog zdravlja očiju. Ona otkriva kako bi sigurno preskočila stavljanje tuša za oči jer on može uzrokovati više štete u odnosu na lijep izgled.

Iako je nanošenje ove popularne šminke jednostavno i ne zahtijeva više od deset minuta, optičarka napominje da iako će naše trepavice uz tuš izgledati gušće - to nije vrijedno rizika. "Ovaj tuš može oštetiti Meibomove žlijezde koje imamo uz očne kapke i koje pomažu u proizvodnji suza. To može dovesti do prilično ozbiljnog suhog oka", objasnila je.

Zagrijani uvijači za trepavice su također loši, objašnjava ona, kao i nanošenje topline na trepavice. Ona objašnjava da iako toplina pomaže da se trepavice lakše uviju, to može dovesti do njihova stanjivanja i lomljenja. Iako mnoge dame nisu upoznate s time, ona ističe da to može dovesti do opeklina na prednjoj površini oka, što sigurno nitko ne želi.

Alexa je na kraju spomenula kako nikad ne bi koristila proizvode za izbjeljivanje očiju. Iako je imati svjetlucave oči lijepo, u stvarnosti mnogi proizvodi mogu trajno povećati krvne žile tako da oko može izgledati crveno.

Nisu za svakodnevnu upotrebu

S njom se složila i Amy Leen, oftamologinja iz Centra za oči John A. Moran, dodala je da kapi za izbjeljivanje očiju treba koristiti s oprezom.

Ona je istaknula da tako naše oči mogu postati crvenije nego što su ikada bile. "Sve ove kapi sadrže konzervanse koji mogu biti toksični za površinu oka kada se koriste više puta. Mislim da je u redu za povremenu upotrebu ako se slikate za intervju ili nešto slično, ali definitivno ne za svakodnevnu upotrebu", objasnila je, piše The Sun.

