U borbi s godinama žene se prvo posvećuju licu, a u većini slučajeva se brže mogu pomladiti uz pomoć dobrog frizera.

Mnoge od njih od srednjoškolskih nisu mijenjale frizuru i ne obraćaju pažnju na to kako dužina kose utječe na njihov izgled, a zbog toga mogu izgledati i deset godina starije, kažu stručnjaci. Obratite pažnju na njihove prijedloge.

Predugačka kosa

Čak i ako je zdrava i njegovana, dugačka kosa može biti problematična zbog jačeg opadanja nakon 40. godine, a i teže je prikriti sijede koje se na dugačkoj kosi jasnije vide. Ako se često nosi podignuta u rep ili punđu, brže se ošteti, što dodaje godine.

Stručnjaci preporučuju dužinu do ključne kosti koja najviše odgovara ženama u 30-ima i 40-ima. Lako se održava i dobra je za izradu različitih frizura.

Prekratka kosa

Baš kao i predugačka, i prekratka kosa licu može dodati nekoliko godina. To se događa jer je naglasak na licu, a ako je ono već sada 'ukrašeno' neželjenim borama, one još više dolaze do izražaja kada nema kose koja uokviruje rubove lica.

Ako ste pobornica kratke kose, isprobajte kovrčave frizure koje osvježuju lice i daju mladalačku notu vašem izgledu.

Ne mijenjate frizuru

Žene koje već 20 godina nose istu frizuru u nadi da će tako izgledati svježe kao i u mlađim danima, prevarile su se. Trendovi se mijenjaju, a kako prema njima usklađujemo odjeću i obuću, tako i s kosom treba raditi.

Nije riječ o tome da se pošto-poto robuje modnim pravilima, ali žena koja želi zaustaviti vrijeme treba i frizuru prilagoditi modernijim varijantama.

Njega kose

Suha i beživotna kosa vam može dodati i do 10 godina. Maslinovo ulje, kokosovo ulje, jaja, pivo i banane idealne su namirnice za pravljenje maski za kosu kod kuće, a ne zahtijevaju mnogo vremena i truda. Tako će se kosa oporaviti i bit će sjajnija kao nekad, prije nekoliko godina.

Promijenite boju

Koliko god voljeli tamnu kosu, s godinama upravo ona može biti glavni krivac zbog kojeg izgledate starije. Ako njegujete crnu ili tamnosmeđu kosu, posvijetlite boju za jednu ili dvije nijanse da biste zadržali omiljenu boju, a ujedno i osvježili svoj izgled.

Ako je vaš izbor neka iz palete crvenih, svakako se trebate držati onih jarkih ili bakrenih, a ne tamnocrvenih jer izgledaju modernije i skidaju godine s lica. Ova minimalna promjena će vas oduševiti, a okolina će se pitati što ste to promijenili pa izgledate tako svježe, iako na prvu možda neće primijetiti da je riječ o boji kose, piše Informer.

