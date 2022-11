Casey Johnson, koja je imala male grudi, otkrila je tajnu kako ih povećati bez odlaska pod nož, piše The Sun.

Ona tvrdi da je povećala njihovu veličinu tako što je konzumirala "dobre masti". Casey je, kaže, u ožujku prošle godine počela "intuitivno" jesti i tako je povećala grudi, a da se nije udebljala više od dva kilograma.

"Prije nego što kažete da sam se zapravo udebljala – dobila sam nešto više od dva kilograma i to definitivno ne bi utjecalo na moje grudi na način na koji je utjecalo", rekla je Casey u videu na TikToku.

Casey je podijelila fotografiju prije i poslije na kojoj je u bikiniju s vidljivo drugačijim grudima.

Počela je dodavati masnoće u hranu

"U ožujku 2021. možete vidjeti da baš nemam grudi. U tom sam si trenutku brojala kalorije otprilike tri godine. Bila sam tada na strogom režimu prehrane koji mi nije dopuštao da jedem dovoljno masnoće, tako da sam konzumirala oko 60 grama masti dnevno, što nije ništa", rekla je.

Casey je počela "intuitivno jesti" i prestala se bojati dodavanja maslinovog ulja, avokada, orašastih plodova i bilo kakvih masnoća u hranu.

"Onda sam otišla u Meksiko i definitivno sam ponovno dobila koje kilo nakon svog intuitivnog hranjenja. Ali u Meksiku sam dobila Covid-19 i to me natjeralo da stvarno preispitam svoje zdravlje. Počela sam uzimati vitamine i mislim da je to napravilo veliku razliku", ispričala je.

Ne postoji znanstveni dokaz koji bi potvrdio Caseyinu tvrdnju da je salo "gađalo" određene dijelove njenog tijela. No, poznato je da konzumacija "dobrih masnoća" poput avokada i zdrava prehrana s dovoljno kalorija može dati ljudima zdravije, prirodnije obline.