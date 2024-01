28-godišnjakinja iz Hrvatske se viđa s jednim muškarcem, ali na društvenoj mreži je priznala da joj se ne sviđa zbog jednog razloga.

Odlučila je potražiti savjet na Redditu pa je korisnicima napisala: "Kolegica me upoznala s njim (33) i rekla da bismo bili super par jer smo slični. On ne izgleda loše, zaista, ali nosi full protezu i nema svoje zube. Izašla sam dva puta s njim, ali ne osjećam kemiju i mislim da je zbog toga. To me očito u startu odbilo od njega i ne mogu si pomoći, a da se ne pitam jesam li površna?"

Sve je to normalno

Mnogi su joj rekli da je njezin osjećaj nešto sasvim prirodno: "Smiješ biti površna, tvoj je život i posljedice za tvoje odluke."

"Ljudi smo i imamo samo jedan život i samo jedno srce. Smije ti biti odbojan tko god je da je - Krezubi muškarac? OK. Bliskoistočno podrijetlo? Ok. Žena s malo više kila? OK. Ćelavac? OK. Najgora stvar u životu bi bila da se praviš da te privlači nešto što te ne privlači, i onda zapne", savjetovao joj je jedan muškarac. I drugi su se složili: "Dušo, ne prisiljavaj se biti s ljudima koji ti ne odgovaraju... na bilo koji način."

I drugima bi smetalo

Jedan muškarac dijeli njezino mišljenje: "Ne bih mogao biti sa ženom koja nema svoje zube, znam da će se sjatiti femke na mene, ali može mi se", a i drugi se složio i napisao: "Bježi od toga."

I ostali muškarci su joj otkrili svoj stav: "Ja ne bih bio s nekime tko ima karijes, kamoli protezu. Daj si sredi je*** zube, nije ni teško, ni skupo, prednjih šest pokriva HZZO 100 posto. Za zadnje izdvoji 7 eura za bijele plombe i smij se kao čovjek."

"Meni bi bilo odbojno da mu fale zubi il ida uopće nema zube, a ovako, današnja protetika je napredovala, sve se teže razlikuju umjetni od pravih", napisala je jedna Srpkinja.

"Imaš skoro tri banke, ovo ti je zadnji vlak, možda je dobar s jezikom", našalio se jedan muškarac.

Drugima su ti razlozi 'glupi'

Ostali smatraju da umjetni zubi i nisu neki problem u vezi: "Malo je glup razlog, ali ako te to odbija - odbija te. Nije da možeš utjecati na te stvari. Meni bi bilo gore da ima zube o kojima se ne brine ili da ih nema uopće."

"Ako nosiš umjetne trepavice, nokte ili šminku, možeš biti i licemjer jer se u obje situacije radi o prikrivanju nedostataka, uz bitnu razliku da su njemu umjetni zubi važni za preživljavanje dok tebi npr. umjetni nokti, trepavice ili šminka služe samo kako bi sakrili tvoje prirodne atribute i prezentirali te u drugom svjetlu", poručio joj je jedan muškarac.

Neki su naveli da je muškarac možda imao nezgodu zbog koje je morao ugraditi umjetne zube: "Ovisi. Ako ima protezu zbog nebrige o higijeni (iako teško do 33 godine da ih toliko izgubi kakva god nehigijena bila) - onda nisi. Ako je čovjeka udario auto na biciklu i nezgoda mu izbila hrpu zubi iz glave - jesi, ali svakako imaš pravo na to. Problem je što nebriga o higijeni poteže druge zaključke, niti jedan pozitivan, dok nesretni slučaj - ne."

"Tamo oko četrdesete ćete se ionako početi nivelirati - zub po zub", poručio je jedan za kraj.

