Zbližavanje po prvi put s novim partnerom može svakoga učiniti nervoznim, a unaprijed stvorene predodžbe koje imamo o tome kakav bi seks 'trebao' biti, mogu samo povećati pritisak. U muškoj kulturi u kojoj su veličina i seksualna izvedba još uvijek stereotipno povezani, napraviti prvi korak još je teže.

"Koji je pravi trenutak da svojoj partnerici kažete da imate mikropenis? I kako to učiniti?", otvoreno je pitao jedan muškarac na Redditu i dodao: "Nikada nisam očekivao da ću se seksati, a kamoli odvesti nekoga na spoj, ali dogodilo se prošli tjedan. Sve je prošlo dobro i kad smo se drugi put našli, otišli smo u njen stan na piće. Nakon što smo se poljubili, otišao sam kući biciklom jer nisam mogao podnijeti stres. Kako ću ženama reći ovu informaciju, ako uopće?"

Zašto muškarci imaju mikropenise

Mikropenis je je stvarno medicinsko stanje koje se može dijagnosticirati. Odnosi se na stanje kada je penis manji od dvije trećine onih standardne veličine. Veličina mikropenisa se može malo mijenjati kroz godine. Sve manje od oko 9 centimetara u erekciji može se smatrati mikroveličinom.

"Može biti posljedica drugih srodnih uroloških ili hormonalnih abnormalnosti, s nekima od kojih su pacijenti rođeni. Drugi pacijenti su jednostavno rođeni s tim (bez posebnog razloga). Muškarci s mikropenisima bi i dalje trebali imati normalnu funkcionalnost u smislu dobivanja erekcije ili mokrenja", rekao je doktor Joseph Alukal, pomoćnik profesora urologije i voditelj odjela za muško reproduktivno zdravlje na sveučilištu u New Yorku.

"Veličina penisa nije nešto o čemu morate voditi računa na prvom spoju. Razmislite o tome da prvo odvojite vrijeme za izgradnju emocionalne veze, a zatim pronađite vremena da to spomenete prije nego što počnete skidati odjeću", rekao je doktor Justin Lehmiller, znanstveni suradnik na Institutu Kinsey.

Muškarcu koji se brine kako reći nekoj ženi da ima mikropenis, ostali su savjetovali: "Budi izvrstan u svim ostalim stvarima, imati veliki penis ne znači da si automatski odličan dečko ili da se dobro ljubiš ili da si sjajan u oralnom seksu."

"Mnoge žene lakše dožive orgazam ručnom stimulacijom klitorisa, oralnim seksom ili uporabom vibratora ili drugih seksualnih igračaka. Seks nije samo snošaj penisa u vagini", rekao je Lehmiller.

Pitajte što se vašem partneru sviđa i dobro obratite pozornost na njihove povratne informacije. Ako je vaginalna penetracija nešto u čemu vaš partner doista uživa, na primjer, postoje različite stvari koje možete isprobati, od eksperimentiranja s različitim položajima koji će omogućiti dublju penetraciju do umetanja prsta uz vaš penis do korištenja produživača penisa, kaže Lehmiller. "Što ste otvoreniji prema mogućnostima i što više opcija možete dati svom partneru za stimulaciju, to je vjerojatnije da ćete moći pronaći nešto što vam oboje odgovara." Na Redditu je jedna žena podijelila ohrabrujuću priču o tome kako se dobro provela s muškarcem s mikropenisom: "Rekao mi je dok smo postajali vrući i teški rekavši 'ono što mi nedostaje u penisu, nadoknadim vještinom'. i bio je potpuno u pravu", rekla je. “Bio je predan i otvoren i nije se sramio... Nije lagao o tome, nije to pokušavao sakriti, samo je to stavio na stol da tako kažem i mi smo nastavili svojim sretnim putem. Imao sam mnogo susreta s njim, bio je sjajan ljubavnik, a i on je dobio svoje. Teoretski mogu razumjeti zašto je to neugodno, ali nije da to možete promijeniti i nije kao da je to jedini dio seksa koji je bitan. Znao je s čime radi i razvio je druge vještine kako bi to poboljšao... Postoje stvari u vašem tijelu koje možete kontrolirati, ali i stvari koje ne možete", piše Men's Health.

Žene o seksu s partnerima koji imaju mikropenis

Popriličan broj žena su imale spolne odnose s muškarcima koji imaju mikropenis, a neke od njih su podijelile svoja iskustva: "Spremala sam se na seks s tipom s kojim sam bila na nekoliko spojeva. Znam da ima jako mali penis, ali nisam ništa rekla jer bih umrla da mi netko tijekom prvog seksa kaže nešto o mojim genitalijama. Doslovno nisam osjećala ništa dok smo se seksali, a on mi čak nije ni pokušao pomoći. Kad je bilo gotovo pitao me je li mi se svidjelo, a ja sam mu odgovorila: "Zapravo nije." Nakon toga mi je rekao da će mi možda pomoći, ali je onda vrisnuo: "Možda samo imaš ogromnu vaginu." Nakon toga sam otišla. Bio mu je doslovno pet centimetara. I normalan kondom je na njemu izgledao ogromno. Pomislila sam da će mi sljedeći put sigurno pokušati pružiti orgazam na drugi način, ali nije. Zaustavila sam ga i objasnila da bi možda to htio napraviti, ali on se zbunio pa sam mu rekla: "Pa prošli put nisam ništa osjetila", a on mi je na to odgovorio: "Hoćeš reći da imam mali penis?" Rekla sam mu: "Pa kad imaš.""

"Bila sam na plesnoj zabavi u lokalnom baru kad sam ugledala visokog, crnog i zgodnog dečka u kojeg sam bila zaljubljena kad sam bila u srednjoj školi. Počeli smo razgovarati, pipkati se i ljubiti. Mislio je da bi bilo seksi da mu sjedim u krilu i gledam videozapise mađioničarskih trikova. Njegova tehnika zavođenja bila je toliko smiješna. Otkopčala sam mu hlače, stavila ruku na njegov penis i shvatila da vjerojatno nije duži od četiri petine mog dlana, a ja imam prilično male ruke. Primijetio je da sam zbunjena pa mi je rekao: "Ne brini, bit će veći." To se nije dogodilo. Susprežući smijeh nastavila sam se ljubiti s njim. Bez mog znanja je masturbirao u mraku i svršio na moju haljinu. Bila sam jako ljuta. Natjerala sam ga da poslije meni i mojim prijateljima kupi pizzu. Kakav šu***, d*** na mojoj haljini", napisala je jedna žena.

Još je jedna žena pričala o svom iskustvu: "Upoznala sam jednog super tipa. Bio je zabavan, pametan, pomalo bucmast - zapravo moj tip iz snova. Ljubimo se i on govori sve prave (seksi) stvari. Vraćamo se u njegov stan i skidamo odjeću. Prvo sam mislila da mu se nije digao, ali onda smo se počeli seksati i shvatila sam istinu. Za mene je pristojan seks s nekim s kim sam povezana mnogo bolji od fantastičnog seksa s nekim umišljenkom. I radije bih imala sjajnog tipa s malim penisom nego kretena s velikim. Seks je bio u redu, ali problem je bio u tome što je definitivno bio nesiguran zbog toga i nije mogao svršiti. Nije htio ni da ga dotaknem da mu pomognem. Mogu samo zamisliti što mu se prije dogodilo i zbog čega je toliko nervozan zbog svog mikropenisa", piše BuzzFeed.

Možete li zatrudnjeti ako vaš partner ima mikropenis

"U osnovi, ključ je staviti sjeme u vaginu, a kada se to dogodi - začeće se temelji na kvaliteti sperme, a ne veličini penisa", rekao je Michael Reitano, liječnik u specijalizaciji za muškarce. Reitano kaže da ako vaš partner ima mali penis, to ne znači da je manja vjerojatnost da ćete zatrudnjeti, kao što ni muškarac s velikim penisom nije posebno plodan. Dodao je da većina muškaraca s mikropenisom nije manje plodna, ali postoje neke iznimke. Mikropenis je uzrokovan hormonskom abnormalnošću tijekom ranog razvoja fetusa - beba ne dobiva dovoljno testosterona. Neki od uvjeta koji uzrokuju ovu hormonsku abnormalnost također mogu dovesti do neplodnosti. Dakle, ako partner s mikropenisom ima jedno od tih stanja - kao što je nedostatak hormona rasta - mogao bi biti neplodan.

"Postoji mnogo genetskih abnormalnosti koje dovode do mikropenisa i uzrokuju nedostatak testosterona u prvom tromjesečju", rekao je doktor Reitano. Međutim, većina muškaraca s mikropenisom proizvodi normalnu spermu i nema problema s plodnošću.

Mikropenis predstavlja još jedan potencijalni problem. "Penis može biti toliko malen da penetracija postaje problem. Tada je postavljanje sjemena dovoljno daleko u vaginu ograničeno", objasnio je Reitano. Ako je to slučaj, određeni položaji u seksu mogu povećati vaše šanse za trudnoću, piše Yahoo.

