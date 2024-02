Ako želite smršaviti, vjerojatno pregledavate svaki dio svog dnevnog režima kako biste vidjeli gdje možete napraviti poboljšanja. Izvrsno mjesto za početak je kuhinja. Preispitivanje onoga što jedete i pijete ključan je dio cjelokupnog procesa. Zapravo, nešto tako jednostavno kao što je voda za piće može pomoći u vašim naporima kod mršavljenja, piše portal Eat This, Not That.

Registrirana dijetetičarka i certificirana specijalistica sportske dijetetike Amy Goodson otkrila je koliko vode trebate piti dnevno za mršavljenje.

Kad pomislite na vodu, gubitak težine možda neće biti prva stvar koja vam padne na pamet. Održavanje hidratacije i unos vode od ključne je važnosti bez obzira na doba godine.

"Voda može biti korisna za osjećaj sitosti, ali sama po sebi nije izravan uzrok gubitka težine", pojasnila je Goodson.

Evo kako voda može podržati vaše napore kod mršavljenja!

Povećana sitost

"Voda prije i poslije jela vas zasiti. To bi moglo rezultirati unosom manje kalorija tijekom obroka", rekla je Goodson.

Osim toga, prema istraživanju sa Sveučilišta Wageningen u Nizozemskoj, pojedinci koji su popili milkshake i zatim veliku čašu vode iskusili su smanjeni osjećaj gladi i povećanu sitost, u usporedbi s onima koji su popili malu čašu vode nakon milkshakea.

Hidratacija bez kalorija

Pijenje vode je način da povećate hidrataciju bez kalorija. Umjesto da zgrabite slatki napitak poput zaslađenog ledenog čaja ili energetskog pića, odlučite se za vodu umjesto toga.

Dok vježbate, trebali biste piti 1,5 do tri decilitra vode svakih 20 minuta kako biste smanjili šanse za dehidraciju.

"Voda može pomoći u smanjenju ukupnog unosa kalorija, podupirući kontrolu težine", rekla je Goodson.

Poboljšana tjelesna izvedba

Osigurati da vaše tijelo ostane hidratizirano ključno je za postizanje optimalne tjelesne izvedbe.

"To može pridonijeti sagorijevanju kalorija tijekom vježbanja. Dehidracija može dovesti do umora, pa ćete se kretati sporije tijekom vježbanja", istaknula je Goodson.

Koliko vode trebate piti dnevno za mršavljenje?

Kada je riječ o idealnoj količini vode koju biste trebali piti dnevno da biste smršavili, ne postoji univerzalni pristup. "Iako postoji staro pravilo da biste trebali popiti osam čaša vode, istina je da mnogi čimbenici utječu na to koliko vode trebate, uključujući vašu dob, spol, razinu aktivnosti i cjelokupno zdravlje", objasnila je Goodson.

"Za žene, ukupna količina vode je oko 11,5 čaša dnevno, a za muškarce, oko 15,5. Ove procjene, međutim, uključuju tekućine koje se konzumiraju iz hrane i pića, uključujući vodu. Obično dobijete oko 20 posto vode iz hrane koju jedete (voće, povrće, juha, itd.) Uzimajući to u obzir, ženama je potrebno oko devet čaša tekućine dnevno, a muškarcima oko 13 kako bi pomogli nadoknaditi izgubljenu količinu vode", otkrila je stručnjakinja.



Pijenje vode prije jela može vam pomoći da bolje kontrolirate veličinu porcija i smanjite količinu kalorija unesenih tijekom obroka.

'Ljudi često brkaju žeđ s glađu'

"Pijenje vode tijekom dana može pomoći u održavanju razine hidratacije. Osim toga, mnogi ljudi često brkaju žeđ s glađu i mogli bi posegnuti za hranom kada su zapravo samo žedni. To potencijalno može dovesti do većeg unosa kalorija" pojasnila je Goodson.

Nakon završetka malog obroka, kada se osjećate zadovoljno, a ne sito, pijenje više vode može povećati vaš osjećaj sitosti.

Pijenje vode prije vježbanja ključno je za postizanje najboljeg rezultata i izbjegavanje ili odgađanje dehidracije. "Cilj je konzumirati 4,7 do šest decilitara tekućine s vašim obrokom prije treninga, dva do četiri sata prije vježbanja, zatim nastavite piti tekućinu do treninga. Cilj je započeti vježbanje s blijedožutom bojom urina do prozirne", istaknula je stručnjakinja.

Dok vježbate, trebali biste piti 1,5 do tri decilitra vode svakih 20 minuta kako biste smanjili šanse za dehidraciju.

"Za većinu pojedinaca nakon treninga, cilj je konzumirati 4,7 do šest decilitara tekućine, a zatim nastaviti s hidratacijom dok im boja urina ne postane blijedožuta do bistra", istaknula je Goodson.