Stručnjakinja za mršavljenje Amanda otkrila je da većina ljudi želi brzo izgubiti suvišne kilograme prije nego što počnu raditi na svom odnosu s hranom, no to ne dovodi do održivog mršavljenja, piše Daily Star.

Ako ste već odustali od svoje novogodišnje odluke da budete u formi u 2024. godine, niste jedini. Studije pokazuju da čak 80 posto ljudi ne ispuni svoje novogodišnje odluke do veljače, a samo osam posto drži ih se cijelu godinu. Ali nikad nije kasno za promjenu, istaknuli su u Time Magazinu.

Samoprozvana stručnjakinja za mršavljenje Amanda, tvrdi da postoji uobičajena pogreška koju mnogi ljudi čine kada treba započeti put mršavljenja. Ona tvrdi da demoniziranje hrane i moderne dijete sprječavaju mnoge ljude da izgube kilograme viška i zadrže svoju idealnu težinu.

Amanda je istaknula da je važno prvo razumjeti svoj odnos s hranom.

"Većina vas koji ovo gledate isprobavalo je desetljećima neke dijete s restriktivnim, ludim pravilima koja dugoročno nisu realistična. Prvo što moramo učiniti jest to da moramo shvatiti da moramo raditi na našem odnosu s hranom kao primarnom pokretaču na našem putu ka mršavljenju", rekla je u videu koji je prikupio više od 4000 lajkova na TikToku.

'Jedite dovoljno!'

"Evo što vidim da mnogi od vas rade: 'Pusti me da prvo smršavim, a onda ću izliječiti svoj odnos s hranom '. Ne, prijatelji moji, to je Petrijeva zdjelica za vraćanje kilograma", rekla je.

Amanda je rekla je da će ljudi "trepnuti i vratiti" svu svoju težinu jer imaju upitan odnos s hranom. "Smršavjet ćete mnogo brže kad naučite unositi dovoljno kalorija za svoje tijelo kako biste smanjili sve te žudnje. Da biste zapravo mogli razumjeti kako pravilno nahraniti svoje tijelo, jedite dovoljno", istaknula je.

"Vjerojatno ćete čak i izgubiti na težini ako jedete dovoljno da opskrbite svoje tijelo jer nećemo upasti u ovaj ciklus pretjeranog ograničavanja i prejedanja u kojem smo oduvijek, a onda ćemo moći raditi na tome mentalitetu dobra hrana protiv loše. Ne postoji zabranjena hrana", pojasnila je Amanda.

Korisnici TikToka ostali su zapanjeni razlogom za neuspjeh dijete.

"Sve je u tome da hranu ne gledate kao neprijatelja, trebali biste uživati ​​u hrani dok gubite kilograme", "Ovo je idealno za mene", "Tako si pametna. Kakav osvježavajući pogled na ovu temu!", glasili su neki od komentara.