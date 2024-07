Visoke temperature su odličan povod da se uputite na more i rashladite u moru. Ipak, s obzirom na visoke cijene, neki si ne mogu priuštiti odlazak na more pa je tako odlazak na bazene odlična alternativa. Kako onda zavarati prijatelje i radne kolege da ste bili na moru, iako to nije slučaj?

Ključno je imati savršeni ten, a kako bi ga dobili, na ljetovanje ne odlazite bez:

orahovog ulja

kakao maslaca

kreme sa zaštitnim faktorom

Metoda za savršen brončani ten

Prvih par sati trebali bi se mazati kremom s visokim zaštitnim faktorom, a kada ste sigurni da ste dobro zaštitili kožu od sunca, potrebno je mazati se orahovim uljem. Nakon toga dolazi popodnevno vrijeme koje je idealno vrijeme za mazanje kakaovim maslacem, a tada se mažemo isključivo njime.

Nešto tamniju boju primijetit ćete već prve večeri, dok će značajniji rezultati biti vidljivi tek nakon par dana primjene ove metode. Također, teško da ćete ostati imuni na savršen miris kakaovog maslaca na vašoj koži.

Kakao maslac ima i neke zdravstvene prednosti. Osim za savršen ten, koristimo ga i za sljedeće stvari:

elastičnost kože

kao lijek za kožne bolesti

brže zacjeljivanja rana

u borbi protiv strija

Ne zaboravite sa sobom ponijeti i šešir koji će vam poslužiti kao zaštita od sunca. Orahovo ulje i kakao maslac služe samo kao premaz i nemaju zaštitni faktor pa je važno pobrinuti se da ne izgorite na visokim temperaturama. Ipak je zdravlje na prvom mjestu.

