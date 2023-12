Baka u svojim 70-ima dokazala je da obrnuto starenje zaista postoji. Ona izgleda jednako dobro kao u svojim 20-ima, a sve je to zahvaljujući njenim rutinama koje se odnose na prehranu, njegu kože i fitness, piše The Sun.

Zavidna svojoj baki na blistavom tenu, tiktokerica Stephanie Shin zatražila ju je savjet protiv starenja. "Ona je u svojim 70-ima i ovako joj izgleda koža. Kad vam kažem da ona ima najsjajniju i najzdraviju kožu, to i mislim", rekla je u jednom videu.

Zatim je pokazala fotografiju svoje bake u kasnim 20-ima, uz jednu njenu novu, napomenuvši: "Izgleda potpuno isto".

Stephanie je nakon toga kazala da joj je baka otkrila tajne svoje mladolikosti. Prvo što je njena baka istaknula bilo je "izbjegavati životinjske masti kada je to god moguće", a Stephanie je otkrila da nikada u životu nije vidjela svoju baku da jede svinjetinu.

Jedite hranu bogatu kolagenom

Stephanie je još rekla da je potrebno jesti što više voća i povrća. "Većina njenih priloga je korjenasto povrće, fermentirano povrće ili povrće kuhano na pari i natopljeno sezamovim uljem. Također jede puno voća… Svaki njen desert je uvijek voće."

Osim toga, baka preporučuje da jedete hranu bogatu kolagenom, poput ribe, kolje i plodova mora. Ona je istaknula da svaki dan na svoje lice nanosi SPF i šminku.

"Nikada nisam vidjela svoju baku nenašminkanu, čak i ako ne radi ništa i ostaje kod kuće cijeli dan, nanijet će SPF i našminkati se", otkrila je Stephanie.

No, važno je tu šminku ukloniti svaku večer i temeljito oprati lice prije spavanja. "Moja baka uvijek provede 30 minuta u kupaonici. Ima vrlo pedantnu rutinu njege kože", rekla je Stephanie.

Perite lice hladnom vodom

Kondicija je također važna, jer baka predlaže vježbanje tri puta tjedno. "Bez obzira na to radi li se samo o šetnji, utezima ili golfu, ona preporučuje vježbanje jer to pokreće vašu cirkulaciju i pretpostavljam da je to jako dobro za vašu kožu."

Savjet broj šest bio je nositi masku jednom tjedno. A ta njena metoda je san lijenih djevojaka. "Ona samo sjedi ispred TV-a, gleda svoju omiljenu seriju, dok nosi masku", otkrila je Stephanie.

Ali prije nego što je nanesete, rekla je da naparite lice toplim vlažnim ručnikom kako bi vaša koža bila spremna da upije masku. Iako vam topla voda na koži može goditi, stručnjaci preporučuju pranje lica hladnom vodom, čak i zimi.

Stephanieni pratitelji bili su oduševljeni bakinim izgledom i rutinom. "Tvoja baka je doslovno kraljica. Hvala što ovo niste čuvali za sebe", "Još uvijek ima blještavu i zategnutu kožu", glasili su neki od komentara.