Liječnik: 'Potreba za grickalicama nije vaša krivnja. Ovo trebate napraviti'

Liječnik dr. Rangan Chatterjee, tvrdi da ako se borite s neprestanom željom za grickalicama, to "nije vaša krivnja". Istaknuo je i jedan jednostavan savjet kojim se svatko može boriti protiv ovog čestog problema modernog doba.

Niste sami u ovoj borbi

Pozivajući ljude da se odupru liječnik je uvjerio gledatelje da nisu jedini koji se suočavaju s ovim izazovom. Objasnio je kako je jednog njegovog pacijenta, Chrisa, upravo borba s grickalicama dovela do debljanja unatoč velikom trudu da smanji unos hrane.

"Ne mislim da je Chrisova ovisnost o hrani bila njegova krivnja. Ako se vi borite s reguliranjem prehrane, ne mislim ni da je to vaša krivnja", rekao je dr. Chatterjee. On problem vidi u okruženju u kojem živimo.

"Količina nekvalitetne, visokokalorične hrane koja vas mami svaki put kad izađete iz kuće je zapanjujuća. Ipak postoji nešto što svi možemo početi raditi već danas kako bismo se oduprli", dodao je, ističući kako prehrambena industrija ima ogroman utjecaj. Prema njegovim riječima, globalna industrija ultraprerađene hrane vrijedi oko 1.9 bilijuna dolara, a profit ostvaruje upravo na konzumaciji takvih proizvoda.

Jednostavan savjet za zdraviju prehranu

Doktor nudi iznenađujuće jednostavan, ali učinkovit savjet koji može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi i sprječavanju prejedanja.

"Jedite samo hranu koju bi vaša baka prepoznala. To u osnovi znači minimalno prerađene namirnice, što bliže njihovom prirodnom obliku", savjetuje. Prema pisanju Mirrora, ovakav pristup pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi i sprječava prejedanje uzrokovano ultraprerađenom hranom, koja se povezuje velikim postotkom ranih smrti.

"Kada nešto kupujete, okrenite proizvod. Pogledajte popis sastojaka i ako na njemu ne prepoznajete nešto, vjerojatno je najbolje da to ne jedete", dodaje.

Skriveni šećer u svakodnevnoj prehrani

Tijekom dokumentarca otkriveno je kako pacijent Chris, kojem je dijagnosticiran dijabetes tipa dva, nije obolio zbog prekomjerne konzumacije slatkiša, već zbog ugljikohidrata.

"Kada je Chrisu dijagnosticiran dijabetes tipa dva, to nije bilo zato što je jeo ogromne količine slatkiša. Zapravo je to bilo zato što je jeo gomilu škrobnih ugljikohidrata", objasnio je liječnik.

Otkrio je da porcija tjestenine veličine šake može biti štetnija nego što mislimo. "Takva količina tjestenine može imati isti utjecaj na razinu glukoze u krvi kao da ste pojeli šest i pol žličica šećera", rekao je. Usporedbe radi, porcija bijelog kruha za sendvič sadrži ekvivalent osam žličica šećera, dok mala porcija bijele riže može imati isti učinak kao konzumacija deset žličica šećera.

Borba protiv nezdravih navika nije laka, ali razumijevanje uzroka i usvajanje jednostavnih pravila, poput odabira cjelovitih i prepoznatljivih namirnica, može biti prvi i najvažniji korak prema zdravijem životu.

POGLEDATE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima