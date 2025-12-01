Jednostavan trik za bolji zimski san: Liječnik ističe da trebate paziti na nekoliko detalja

Temperature naglo padaju kako nam se približava prava zima, a ako se navečer tresete od hladnoće dok pokušavate zaspati, niste jedini. Mnogima hladnoća otežava kvalitetan noćni odmor, no postoji vrlo jednostavno rješenje za taj problem i potpuno je besplatno.

Dr. Gareth Nye, predavač biomedicinskih znanosti na Sveučilištu Salford objasnio je da jedan zimski trik za spavanje većina ljudi zanemaruje: održavanje stopala toplima tijekom cijele noći. On tvrdi da bi upravo grijanje stopala moglo biti najučinkovitiji način za brže tonjenje u san, ali i za održavanje kontinuiteta spavanja.

Zagrijavanje stopala pomaže da brže zaspite

Prema riječima dr. Nyea, studije pokazuju da zagrijavanje stopala nošenjem čarapa, korištenjem tople kupke za stopala ili termofora može značajno pomoći da brže zaspite. Pozvao se na istraživanje iz 2018. godine prema kojem su ljudi koji su nosili čarape zaspali otprilike 7,5 minuta brže, spavali 32 minute duže i budili se rjeđe u usporedbi s onima koji su spavali bosih nogu.

Ključ je u fiziološkom procesu. "Kada se stopala zagriju, krvne žile u njima se šire, što je proces koji nazivamo vazodilatacija. To pomaže premještanju topline iz središta tijela prema ekstremitetima, što zapravo snižava tjelesnu temperaturu. Upravo je taj pad temperature ključni signal tijelu da započne proces spavanja", objašnjava dr. Nye za britanski Express.

Osim fizioloških prednosti, topla stopala pružaju osjećaj ugode i smanjuju stres, što dodatno olakšava opuštanje nakon napornog dana.

Zašto hladnoća razbuđuje?

Ako su vam stopala hladna dok pokušavate zaspati, to može prevariti tijelo i dovesti ga u stanje pripravnosti, čineći san nedostižnim. Razlog leži u prirodnom obrambenom mehanizmu: kada su ekstremiteti hladni, krvne žile se sužavaju kako bi očuvale toplinu za vitalne organe.

Ova reakcija šalje poruku mozgu da mora ostati budan kako bi očuvao tjelesnu toplinu, što direktno sabotira vaš pokušaj da utonete u san.

Kako pravilno primijeniti ovaj savjet?

Iako se čini jednostavno, dr. Nye upozorava na nekoliko detalja. Nošenje čarapa u krevetu može poboljšati cirkulaciju i pomoći u regulaciji tjelesne temperature, ali važno je kakve čarape birate.

"Izbjegavajte čarape koje su uske ili restriktivne jer mogu smanjiti protok krvi", savjetuje liječnik. Umjesto toga, birajte labave, prozračne modele od prirodnih materijala.

Za one koji se bore sa spavanjem tijekom hladnih mjeseci, dr. Nye nudi "savršen recept":

Zagrijte stopala prije kreveta: Koristite toplu kupku ili obujte udobne čarape. Ohladite sobu: Održavajte temperaturu spavaće sobe između 16 i 18 °C.

Ova kombinacija omogućuje da temperatura jezgre tijela padne (zbog hladne sobe i vazodilatacije), dok se vi osjećate ugodno. To stvara idealne uvjete za dubok i okrepljujući san.

