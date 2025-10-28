VIRALNA POSLASTICA /

Palačinke spremne za tren oka: Brz, zdrav i ukusan doručak za užurbana jutra

Palačinke spremne za tren oka: Brz, zdrav i ukusan doručak za užurbana jutra
×
Foto: Screenshot/@tatjana_sasica

Samo četiri sastojka i nekoliko minuta pripreme dovoljne su da na vaš stol stignu mekane, hranjive i mirisne palačinke

28.10.2025.
7:31
Magazin.hr
Screenshot/@tatjana_sasica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zobene palačinke postale su omiljeni izbor za sve koji žele zdrav i brz doručak. Ovaj jednostavan recept zahtijeva samo četiri sastojka — zobene pahuljice, jabuku, jaje i malo vode, a priprema traje svega nekoliko minuta. Objavila ga je @tatjana_sasica na svom Instagram profilu, a mi ga dijelimo s vama. Idealne su za one užurbane jutarnje trenutke kada je važno da obrok bude nutritivno bogat, ali i ukusan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sašica (@tatjana_sasica)

Sastojci: 

Priprema: 

  1. Sve sastojke izblendajte u glatku smjesu. 
  2. Pustite par minuta da odstoji kako bi se zgusnula. 
  3. Pecite palačinke na srednje jakoj vatri dok ne porumene s obje strane.

Za kraj, poslužite uz omiljeni namaz i voće i uživajte u doručku.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo

PalačinkeReceptZobene PahuljiceZobDoručak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIRALNA POSLASTICA /
Palačinke spremne za tren oka: Brz, zdrav i ukusan doručak za užurbana jutra