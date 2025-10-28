Palačinke spremne za tren oka: Brz, zdrav i ukusan doručak za užurbana jutra
Samo četiri sastojka i nekoliko minuta pripreme dovoljne su da na vaš stol stignu mekane, hranjive i mirisne palačinke
Zobene palačinke postale su omiljeni izbor za sve koji žele zdrav i brz doručak. Ovaj jednostavan recept zahtijeva samo četiri sastojka — zobene pahuljice, jabuku, jaje i malo vode, a priprema traje svega nekoliko minuta. Objavila ga je @tatjana_sasica na svom Instagram profilu, a mi ga dijelimo s vama. Idealne su za one užurbane jutarnje trenutke kada je važno da obrok bude nutritivno bogat, ali i ukusan.
Sastojci:
- 50 g zobenih pahuljica
- 1 manja jabuka
- 1 jaje
- 50–100 ml vode
Priprema:
- Sve sastojke izblendajte u glatku smjesu.
- Pustite par minuta da odstoji kako bi se zgusnula.
- Pecite palačinke na srednje jakoj vatri dok ne porumene s obje strane.
Za kraj, poslužite uz omiljeni namaz i voće i uživajte u doručku.
