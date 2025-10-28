Palačinke spremne za tren oka: Brz, zdrav i ukusan doručak za užurbana jutra

Zobene palačinke postale su omiljeni izbor za sve koji žele zdrav i brz doručak. Ovaj jednostavan recept zahtijeva samo četiri sastojka — zobene pahuljice, jabuku, jaje i malo vode, a priprema traje svega nekoliko minuta. Objavila ga je @tatjana_sasica na svom Instagram profilu, a mi ga dijelimo s vama. Idealne su za one užurbane jutarnje trenutke kada je važno da obrok bude nutritivno bogat, ali i ukusan.

Sastojci:

50 g zobenih pahuljica

1 manja jabuka

1 jaje

50–100 ml vode

Priprema:

Sve sastojke izblendajte u glatku smjesu. Pustite par minuta da odstoji kako bi se zgusnula. Pecite palačinke na srednje jakoj vatri dok ne porumene s obje strane.

Za kraj, poslužite uz omiljeni namaz i voće i uživajte u doručku.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo