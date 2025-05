Jelo koje spaja generacije: Uz ovaj recept napravit ćete najukusnije punjene paprike

Punjene paprike jedno su od onih jela koja su s vremenom postale simbol obiteljske tradicije, zajedništva i okusa koji pamte sve generacije diljem regije. Jednostavne su za pripremu, a tako ukusne.

Sočno meso, mirisni začini i mekana paprika savršeno se stapaju u jedno, a kuhaju se u bogatom umaku od rajčice koji upija sve okuse i daje jelu prepoznatljivu aromu. Najbolje su kad odstoje i kad ih se podgrije jer, kako mnogi kažu, drugi dan su još bolje. Svaka obitelj ima svoju verziju recepta, prenoseći tajne pripreme s generacije na generaciju.

Recept za punjene paprike

Temelj ovog jela su paprike. Najčešće se koriste babure, no možete birati između crvenih, žutih ili zelenih. Crvene i žute paprike obično su slađe, dok zelene imaju blago travnatu, pomalo gorkastu notu. Važno je odabrati čvrste, sjajne plodove bez oštećenja, po mogućnosti slične veličine kako bi se ravnomjerno skuhale. Prije punjenja, paprikama se pažljivo odrežu vrhovi te se očiste od sjemenki i unutarnjih žilica.

Srce svake punjene paprike je sočan nadjev. Tradicionalno se priprema od mljevenog mesa – najčešće junetine ili mješavine junetine i svinjetine za dodatnu sočnost. Riža, obično okruglog zrna, daje nadjevu teksturu i upija okuse. Klasični dodaci uključuju sitno sjeckani luk, češnjak i naribanu mrkvu, koji se često prethodno lagano poprže kako bi otpustili svoju slatkoću. Od začina, nezaobilazni su sol, papar, mljevena crvena paprika (slatka, a po želji i malo ljute) te sušeni začini poput origana ili peršina.

Umak u kojem se paprike krčkaju ključan je za konačni okus. Najčešće je to bogati umak od rajčice, pripremljen od pasirane rajčice, koncentrata rajčice ili čak svježih, oguljenih i usitnjenih rajčica tijekom sezone. Za dodatnu dubinu okusa, umaku se dodaje temeljac (goveđi ili povrtni) ili jednostavno voda. Začini poput lovorovog lista, soli i papra zaokružuju priču.

Iako se priprema može činiti složenom, ako pratite ove korake, svatko može pripremiti ukusne tradicionalne punjene paprike.

Sastojci (za otprilike 8-10 paprika):

8-10 srednjih paprika babura

500 g mljevenog mesa (junetina ili mješavina)

100-150 g riže okruglog zrna

1 velika glavica luka, sitno sjeckana

2-3 režnja češnjaka, sitno sjeckana

1 veća mrkva, sitno naribana

1 jaje (po želji)

1 žlica mljevene crvene paprike (slatke)

Sol, papar po ukusu

Malo ulja

700 ml – 1 l pasirane rajčice

Goveđi ili povrtni temeljac (ili voda) po potrebi

Svježi peršin za posipanje

Priprema:

Priprema paprika: Paprike operite, odrežite im vrhove s peteljkom (sačuvajte ih). Pažljivo izvadite sjemenke i bijele membrane iz unutrašnjosti. Lagano posolite unutrašnjost svake paprike.

2. Priprema bogatog nadjeva: Na malo ulja propirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte naribanu mrkvu i pirjajte još nekoliko minuta. Zatim dodajte mljeveno meso i pirjajte, miješajući i usitnjavajući grudice, dok meso ne promijeni boju. Dodajte opranu rižu, sitno sjeckani češnjak, mljevenu crvenu papriku, sol i papar. Sve dobro promiješajte. Ako koristite jaje, umiješajte ga u ohlađenu smjesu. Neki kuhari rižu prethodno kratko prokuhaju (samo nekoliko minuta) kako bi osigurali da bude savršeno kuhana u paprikama.

3. Punjenje: Pripremljenim nadjevom punite paprike. Nemojte ih prepuniti jer će riža tijekom kuhanja nabubriti. Ostavite otprilike centimetar prostora do vrha. Poklopite paprike sačuvanim vrhovima.

4. Prženje paprika: U široj posudi u kojoj ćete kuhati paprike zagrijte malo ulja. Punjene paprike kratko zapecite sa svih strana kako bi dobile lijepu boju i dodatnu aromu. Ovaj korak nije obavezan, ali mnogi ga smatraju dijelom tradicionalne pripreme. Izvadite paprike i stavite ih sa strane.

5. Krčkanje u umaku: U istu posudu (ako ste pekli paprike) ili čistu posudu ulijte pasiranu rajčicu. Ako je previše gusta, razrijedite je temeljcem ili vodom. Posolite i popaprite po ukusu. Pažljivo složite punjene paprike u umak, jednu do druge, tako da stoje uspravno. Tekućina bi trebala dosezati barem do dvije trećine visine paprika, po potrebi dodajte još temeljca ili vode. Ako vam je ostalo nadjeva, oblikujte male ćuftice i dodajte ih u umak pored paprika. Pustite da zavrije, zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko jedan do sat i pol ili dok paprike ne omekšaju i riža ne bude potpuno kuhana. Povremeno provjerite i lagano protresite posudu, piše nutricionstica Maria Ushakova.

