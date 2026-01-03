Umjesto majoneze u tunu dodajte ovaj sastojak: Obrok će biti kremastiji i ukusniji

Tuna je za mnoge nezaobilazan izbor kada je riječ o brzom i hranjivom ručku, bilo da se radi o bogatim sendvičima ili osvježavajućim salatama.

Kako bi postigli željenu kremastu teksturu, većina ljudi poseže za majonezom. Iako ona daje puniji okus, često može rezultirati premasnim i teškim obrokom koji ostavlja osjećaj nelagode u želucu. Srećom, postoji jednostavan trik koji popravlja okus, a jelo čini znatno laganijim.

Prema Expressu, kulinarski stručnjaci savjetuju zamjenu majoneze namirnicom koju vjerojatno već imate u hladnjaku, a koja će drastično smanjiti kalorijsku vrijednost vašeg obroka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zašto treba izbaciti majonezu?

Kuharica Lisa Goldfinger ističe kako ljubitelji kremaste tuna salate ne moraju nužno koristiti velike količine masnih dodataka.

"Većina recepata za salatu od tune navodi jednu do četiri žlice majoneze po porciji. To znači da samo od majoneze unosite između 180 i 360 kalorija čiste masti", objašnjava Goldfinger. Iako je rezultat ukusan, takav obrok nije najzdravija opcija, a niti nužna.

Foto: Shutterstock

Rješenje leži u običnom, nemasnom jogurtu. Budući da je jogurt prirodno gust i kremast, on savršeno oponaša teksturu majoneze, ali bez suvišnih masnoća i aditiva koji se često nalaze u prerađenim namazima. Osim toga, jogurt tuni daje svježinu i blagu kiselkastu notu koja se izvrsno slaže s ostalim sastojcima.

Još jedan važan razlog za ovu zamjenu je sigurnost hrane, posebno tijekom toplijih dana. Zbog visokog udjela masti, majoneza se na vrućini može početi kvariti već nakon dva sata, što može upropastiti piknik ili roštilj. Jogurt je u tom pogledu sigurnija i laganija opcija.

Foto: Shutterstock

Recept za savršen nadjev od tune

Ova verzija namaza od tune ne samo da je zdravija, već je i bogatija okusima zahvaljujući dodatku svježeg povrća i začina.

Sastojci:

1 konzerva tune (cca 140 g)

120 ml običnog nemasnog jogurta

3 žlice nasjeckanih rotkvica

3 žlice nasjeckanog crvenog luka

2 žlice kapara (jedna žlica cijelih, jedna nasjeckanih)

2 žličice Dijon senfa

1 limun (polovica za sok, polovica za kriške)

Sol (po ukusu)

Priprema:

Otvorite konzervu tune i dobro ocijedite svu tekućinu. Prebacite tunu u zdjelu i vilicom je zgnječite dok ne postane glatka. U zdjelu dodajte jogurt, nasjeckane rotkvice, crveni luk, kapare i senf. Posolite po želji. Iscijedite otprilike jednu žličicu limunovog soka i dodajte smjesi. Sve sastojke dobro promiješajte. Ako želite još kremastiju teksturu, slobodno dodajte još malo jogurta. Također, prilagodite količinu limuna i soli vlastitom ukusu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Brzi azijski klasik za svaki dan: Recept za pileći wok s noodlesima