Obrok koji će vas napuniti energijom: Napravite salatu od bulgura s pečenim povrćem
U potrazi ste za zdravim i ukusnim obrokom koji će vas osvježiti i napuniti energijom? Ova salata od bulgura s pečenim povrćem i dresingom od grčkog jogurta savršen je izbor. Kombinacija hranjivih sastojaka, bogatih tekstura i blagog, kremastog dresinga čini ovu salatu idealnom za lagani ručak, večeru ili čak kao prilog omiljenim jelima. Uz malo pečenja i jednostavnu pripremu, uživat ćete u jelu koje je istovremeno hranjivo i iznimno ukusno.
Recept za salatu od bulgura, pečenog povrća i dresing od grčkog jogurta
Sastojci:
- Bulgur 200 g
- Mrkva 2 kom
- Cikla 1 kom
- Bundeva 100 g
- Grejp 1 kom
- Bučino ulje
- Grčki jogurt vilkis 150 g
- Limun 1 kom
- Chilli jalapeno 1 kom
- Menta 20 g
- Baby špinat 100 g
- Češnjak 1 režanj
Priprema:
- Bulgur prelijemo kipućom slanom vodom, poklopimo i pustimo da odstoji 20 minuta, a zatim procijedimo.
- Mrkvu, bundevu i ciklu narežemo na jednake kocke, posolimo, popaprimo, pouljimo i stavimo u pećnicu
- na 200° cca 30 minuta.
- Kad nam se povrće ispeče, prebacimo ga u posudu i dodamo sok od pola grejpa, malo bučinog ulja, baby špinat i dobro promiješamo.
- U multipraktik stavimo grčki jogurt, mentu, baby špinat, Jalapeño bez koštica, češnjak, sok od limuna, sol, papar i sve skupa dobro izmiksamo.
- U duboki tanjur stavimo bulgur, zatim pečeno povrće pa sve skupa prelijemo dresingom od grčkog jogurta.
