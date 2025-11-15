FREEMAIL
MAGNET

Obrok koji će vas napuniti energijom: Napravite salatu od bulgura s pečenim povrćem

Obrok koji će vas napuniti energijom: Napravite salatu od bulgura s pečenim povrćem
Foto: Magnet

Kombinacija hranjivih sastojaka, bogatih tekstura i blagog, kremastog dresinga čini ovu salatu idealnom za lagani ručak, večeru ili čak kao prilog omiljenim jelima

15.11.2025.
8:51
Dina Šiljeg
Magnet
U potrazi ste za zdravim i ukusnim obrokom koji će vas osvježiti i napuniti energijom? Ova salata od bulgura s pečenim povrćem i dresingom od grčkog jogurta savršen je izbor. Kombinacija hranjivih sastojaka, bogatih tekstura i blagog, kremastog dresinga čini ovu salatu idealnom za lagani ručak, večeru ili čak kao prilog omiljenim jelima. Uz malo pečenja i jednostavnu pripremu, uživat ćete u jelu koje je istovremeno hranjivo i iznimno ukusno.

Recept za salatu od bulgura, pečenog povrća i dresing od grčkog jogurta

Sastojci: 

  • Bulgur 200 g
  • Mrkva 2 kom
  • Cikla 1 kom
  • Bundeva 100 g
  • Grejp 1 kom
  • Bučino ulje
  • Grčki jogurt vilkis 150 g
  • Limun 1 kom
  • Chilli jalapeno 1 kom
  • Menta 20 g
  • Baby špinat 100 g
  • Češnjak 1 režanj

Priprema: 

  1. Bulgur prelijemo kipućom slanom vodom, poklopimo i pustimo da odstoji 20 minuta, a zatim procijedimo.
  2. Mrkvu, bundevu i ciklu narežemo na jednake kocke, posolimo, popaprimo, pouljimo i stavimo u pećnicu
  3. na 200° cca 30 minuta.
  4. Kad nam se povrće ispeče, prebacimo ga u posudu i dodamo sok od pola grejpa, malo bučinog ulja, baby špinat i dobro promiješamo.
  5. U multipraktik stavimo grčki jogurt, mentu, baby špinat, Jalapeño bez koštica, češnjak, sok od limuna, sol, papar i sve skupa dobro izmiksamo.
  6. U duboki tanjur stavimo bulgur, zatim pečeno povrće pa sve skupa prelijemo dresingom od grčkog jogurta.

