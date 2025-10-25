Aromatična kombinacija sezonskih sastojaka: Recept za rižoto s gljivama i kestenima

Jesen na tanjuru dolazi u svom punom sjaju uz kremasti rižoto s gljivama i kestenima – savršeno jelo koje spaja bogate okuse i pruža toplinu doma u svakom zalogaju. Ova kombinacija sezonskih sastojaka nije samo aromatična, već i utješna, idealna za hladnije dane.
U nastavku donosimo jednostavan recept koji će unijeti dašak jeseni u vašu kuhinju.
Recept za rižoto s gljivama i kestenima
Sastojci:
Riža arborio 180 g
Ljutika 1 kom
Bijelo vino 0,5 dcl
Bukovače 100 g
Smeđi šampinjoni 100 g
Kesteni 60 g
Peršin list po želji
Naribani bovidur 50 g
Priprema:
Na vruću tavu stavimo narezane gljive i dobro ih zapečemo, zatim dodamo sitno nasjeckanu ljutiku, kestene i sve skupa posolimo i sotiramo par minuta.
Zatim podlijemo bijelim vinom i pustimo da se vino reducira.
Kad vino ispari, dodamo rižu i podlijevamo malo po malo dok se riža ne skuha, uz konstantno miješanje.
Na kraju rižu maknemo s vatre, dodamo maslac, naribani bovidur i mantekiramo (jako miješamo da nam rižoto bude kremast).
Ostatak gljiva narežemo na malo veće komade i popržimo na vrućoj tavi dok ne dobe lijepu boju, a zatim dodamo kestene, malo maslaca, peršin, blago posolimo i sve skupa povežemo.