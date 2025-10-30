BRZO I JEDNOSTAVNO /

Viralni kolač od tri sastojka: Isprobajte recept za poslasticu koja se topi u ustima

Foto: Screenshot/@tatjana_sasica

Ovo je recept koji će osvojiti sve ljubitelje brzih i zdravih deserata – kolač bez brašna, s tek tri sastojka

30.10.2025.
8:21
Antonela Ištvan
Screenshot/@tatjana_sasica
Na profilu @tatjana_sasica često se može pronaći inspiracija za jednostavne, a savršeno ukusne zalogaje. Ovaj kolač bez brašna pravi je dokaz da manje stvarno može biti više – tri sastojka, pet minuta pripreme i rezultat koji oduševljava! Sočan, mirisan i savršen uz jutarnju kavu ili večernji čaj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sašica (@tatjana_sasica)

Recept za kolač bez brašna – samo 3 sastojka

Sastojci:

  • 1 jabuka
  • 2 jaja
  • 40 g kakaa

Priprema:

  1.     Stavi sve sastojke u blender i izblendaj dok ne dobiješ glatku smjesu.
  2.     Ako ti blender nije dovoljno jak, možeš koristiti sjeckalicu.
  3.     Smjesu ulij u kalup 
  4.     Po želji pospi orasastim plodovima.
  5.     Peci na 180 °C oko 30 minuta.

Za dodatnu dozu užitka, poslužite ga toplog, prelivenog medom - i uživajte.

KolačReceptJabukaJajaKakaoViralni Hit
