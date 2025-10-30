Viralni kolač od tri sastojka: Isprobajte recept za poslasticu koja se topi u ustima

Na profilu @tatjana_sasica često se može pronaći inspiracija za jednostavne, a savršeno ukusne zalogaje. Ovaj kolač bez brašna pravi je dokaz da manje stvarno može biti više – tri sastojka, pet minuta pripreme i rezultat koji oduševljava! Sočan, mirisan i savršen uz jutarnju kavu ili večernji čaj.

Recept za kolač bez brašna – samo 3 sastojka

Sastojci:

1 jabuka

2 jaja

40 g kakaa

Priprema:

Stavi sve sastojke u blender i izblendaj dok ne dobiješ glatku smjesu. Ako ti blender nije dovoljno jak, možeš koristiti sjeckalicu. Smjesu ulij u kalup Po želji pospi orasastim plodovima. Peci na 180 °C oko 30 minuta.

Za dodatnu dozu užitka, poslužite ga toplog, prelivenog medom - i uživajte.

