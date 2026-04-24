Pripremite nešto sasvim drugačije: Nagrađivana kuharica otkrila tajnu savršene tjestenine
Tjestenina je mnogima omiljeni izbor za brz i utješan obrok, no čak i najjednostavnija jela mogu se podići na višu razinu. Upravo je to pokazala chefica Angela Hartnett, nagrađena Michelinovom zvjezdicom, otkrivši trik kojim svaku tjesteninu pretvara u kremasto savršenstvo. Tajna nije u skupom ili egzotičnom sastojku, već u nečemu što većina nas prolije u sudoper.
U nedavnoj epizodi podcasta "Dish from Waitrose", Hartnett je pripremala jedno od svojih omiljenih jela s tjesteninom za glumicu Gemmu Arterton, spajajući linguine s okusima mora koristeći rakovicu i komorač. No, prava zvijezda recepta bio je njezin savjet koji je oduševio.
Ključ je u vodi od kuhanja tjestenine
Glavna tajna svakog dobrog jela od tjestenine, u koju se Angela kune, jest korištenje vode u kojoj se tjestenina kuhala.
Dodavanje otprilike jedne šalice ove škrobne, slane tekućine djeluje kao vezivo koje pomaže emulgirati masnoće, zgušnjava teksturu umaka i pomaže mu da se savršeno prilijepi za svaki komad tjestenine.
Znanost iza tradicionalne tehnike
Korištenje vode od kuhanja tjestenine nije novost, već tradicionalna talijanska tehnika koja se temelji na jednostavnim znanstvenim principima. Tijekom kuhanja tjestenina otpušta škrob u vodu, stvarajući mutnu tekućinu bogatu tim prirodnim zgušnjivačem. Škrob djeluje kao emulgator koji povezuje masnoću, poput maslinovog ulja, s vodom iz umaka. Rezultat je svilenkast i homogen umak koji se ne odvaja na dnu tanjura.
Recept za linguine s rakovicom i komoračem
Za pripremu ovog jela potrebno je samo deset minuta pripreme i petnaest minuta kuhanja, što ga čini idealnim za brzu večeru tijekom tjedna ili ručak nakon užurbanog dana.
Sastojci:
- Dvije velike žlice maslinovog ulja
- Jedan komorač, sitno narezan
- Jedna ljutika, sitno narezana
- 300 g linguina
- Jedna crvena čili papričica, sitno nasjeckana
- Korica pola limuna
- Sok jednog cijelog limuna
- Šaka svježeg bosiljka
- 150 g mesa rakovice
- Šaka divlje rikole (po želji)
- Sol i svježe mljeveni crni papar
Priprema:
- Zagrijte jednu veliku žlicu ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte komorač i ljutiku te posolite. Poklopite i pirjajte nježno pet minuta dok ne omekšaju. Zatim otklopite i pržite još pet minuta, redovito miješajući, dok se ne počnu karamelizirati.
- U međuvremenu zakuhajte veliki lonac vode i dodajte tjesteninu. Kuhajte minutu kraće nego što je navedeno u uputama na pakiranju.
- Netom prije cijeđenja, zagrabite šalicu vode od kuhanja i sačuvajte je sa strane.
- U tavu s komoračem dodajte čili i sitno naribanu koricu limuna. Ubacite ocijeđenu tjesteninu i šest velikih žlica rezervirane vode od kuhanja te sve dobro promiješajte.
- Umiješajte sok cijelog limuna, većinu bosiljka i meso rakovice. Podijelite na tanjure, prelijte preostalom žlicom maslinovog ulja te začinite svježe mljevenim crnim paprom i ukrasite preostalim bosiljkom. Po želji, za dodatnu svježinu i boju, možete umiješati i šaku rikole.
