Recept za sočni čokoladni brownie sa sastojkom koji sigurno ne biste očekivali

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Ovaj recept za desert koji na prvu izgleda kao ultimativna čokoladna poslastica, no krije sastojak koji bi malo tko očekivao u kolaču
Tieghan Gerard, američka food blogerica i autorica koja stoji iza popularnog brenda Half Baked Harvest, ponovno je zaintrigirala pratitelje. Podijelila je recept za desert koji na prvu izgleda kao ultimativna čokoladna poslastica, no krije sastojak koji bi malo tko očekivao u kolaču: naribane tikvice. Njezin recept dokazuje da čak i najklasičniji deserti mogu dobiti neočekivan zdravi preokret.
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