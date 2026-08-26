Recept za sočni čokoladni brownie sa sastojkom koji sigurno ne biste očekivali

Tieghan Gerard, američka food blogerica i autorica koja stoji iza popularnog brenda Half Baked Harvest, ponovno je zaintrigirala pratitelje. Podijelila je recept za desert koji na prvu izgleda kao ultimativna čokoladna poslastica, no krije sastojak koji bi malo tko očekivao u kolaču: naribane tikvice. Njezin recept dokazuje da čak i najklasičniji deserti mogu dobiti neočekivan zdravi preokret.

Recept: Sočni brownie s tikvicama

Sastojci

Za brownieje:

1 šalica (2 štapića) slanog maslaca, otopljenog

1 šalica kristal šećera

1 šalica pakiranog svijetlosmeđeg šećera

4 velika jaja

1 žlica ekstrakta vanilije

1 1/4 šalice glatkog brašna

1 šalica nezaslađenog kakao praha

1 čajna žličica sode bikarbone

1/2 čajne žličice soli

2 šalice naribanih tikvica (neocijeđenih)

1 1/2 šalice komadića čokolade, podijeljeno

Za čokoladnu glazuru:

6 žlica slanog maslaca

1/4 šalice punomasnog mlijeka

1/4 šalice nezaslađenog kakao praha

2 šalice šećera u prahu

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

Priprema

Priprema brownieja:

Zagrijte pećnicu na 175 °C. Namastite i obložite papirom za pečenje lim za pečenje dimenzija 23x23 cm, ostavljajući da papir visi preko rubova kako biste kasnije lakše izvadili kolač. U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte otopljeni maslac, kristal šećer i smeđi šećer dok se ne sjedine. Dodajte jaja, jedno po jedno, i dobro promiješajte nakon svakog dodavanja. Umiješajte ekstrakt vanilije. U zasebnoj zdjeli pomiješajte brašno, kakao prah, sodu bikarbonu i sol. Postupno dodajte suhe sastojke u mokre, miješajući dok se tek ne sjedine. Nježno umiješajte naribane tikvice i 1 šalicu komadića čokolade. Ulijte smjesu u pripremljeni lim za pečenje i ravnomjerno je rasporedite. Pospite preostalih 1/2 šalice komadića čokolade po vrhu. Pecite 30-35 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe s vlažnim mrvicama. Pustite da se brownieji potpuno ohlade u limu prije nego što nanesete glazuru.

Priprema glazure:

U srednje velikom loncu pomiješajte maslac, mlijeko i kakao prah. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri, miješajući pjenjačom, dok se maslac ne otopi i smjesa ne postane glatka. Maknite lonac s vatre i umiješajte šećer u prahu dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte ekstrakt vanilije i promiješajte. Prelijte toplu glazuru preko ohlađenih brownieja i ravnomjerno je rasporedite. Pustite da se glazura stisne najmanje 30 minuta prije rezanja i posluživanja. Brownieje čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi do 3 dana.

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