Zavirite u recept: Podijelio javnost, prekršio je sveto pravilo talijanske kuhinje

Poznati food influencer Notorious Foodie, kojeg na društvenim mrežama prate deseci milijuna ljudi, ponovno je privukao pažnju receptom. Ovoga puta pripremio je kremasti rižoto sa školjkama (Risotto alle Vongole), no jednim je sastojkom namjerno prekršio nepisano pravilo talijanske kuhinje i izazvao lavinu komentara. U kratkom i dinamičnom videu influencer prikazuje pripremu jela, a trenutak koji je izazvao najviše reakcija bio je kada je u rižoto velikodušno naribao parmezan.

"Dodavanje parmezana u ovo jelo prekršilo je gotovo svako pravilo talijanskog kuhanja, ali želio sam ga, dodao sam ga i sto posto bih ga zadržao i sljedeći put", otvoreno je priznao. U nastavku donosimo njegov kontroverzni recept.

Recept: Rižoto sa školjkama po receptu Notorious Foodieja

Sastojci:

1 kg svježih školjki (vongola)

Carnaroli riža (za 2-4 osobe)

1 ljutika, sitno nasjeckana

4-5 češnja češnjaka (2 sitno sjeckana za rižoto, 2-3 narezana na listiće za školjke)

1 crvena čili papričica

Svježi peršin

150 ml suhog bijelog vina

~750 ml laganog pilećeg temeljca, vrućeg

Maslinovo ulje

Nezasoljeni maslac

Parmezan, svježe nariban

Morska sol i svježe mljeveni crni papar

Za posluživanje (po želji): prepržene krušne mrvice, bottarga (sušena ikra cipla), korica limuna

Priprema:

Priprema školjki i začina: Školjke očistite od pijeska tako da ih stavite u veliku zdjelu, prelijete hladnom vodom i dodate šaku soli. Ostavite ih u hladnjaku 30-40 minuta. Prije namakanja bacite sve napukle ili oštećene školjke. Za to vrijeme pripremite ostale sastojke: sitno nasjeckajte ljutiku i dva češnja češnjaka za rižoto. Preostala 2-3 češnja češnjaka narežite na tanke listiće. Cijelu čili papričicu probodite nožem. Odvojite stabljike peršina od listova; stabljike ostavite cijele, a listove sitno nasjeckajte. Kuhanje školjki: U velikoj, širokoj tavi zagrijte obilnu količinu maslinovog ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte narezani češnjak, probodenu čili papričicu i stabljike peršina te pržite 2-3 minute dok ne zamirišu. Dodajte očišćene školjke, začinite morskom soli i paprom te promiješajte. Ulijte 150 ml bijelog vina, protresite tavu i odmah poklopite. Pustite da se školjke kuhaju na pari 3-5 minuta, dok se ne otvore. Izvadite školjke iz tave, a tekućinu od kuhanja procijedite i sačuvajte. Kuhanje rižota: U velikoj tavi za rižoto zagrijte maslinovo ulje. Dodajte sitno sjeckanu ljutiku i dva češnja češnjaka, lagano posolite i popaprite te pirjajte 2-3 minute dok ne omekšaju, pazeći da ne potamne. Dodajte Carnaroli rižu i miješajte dok se sva zrna ne oblože uljem. Postupno dodavanje temeljca: Počnite postupno dodavati vrući pileći temeljac, kutlaču po kutlaču, miješajući dok riža ne upije tekućinu prije dodavanja sljedeće. Kada je riža gotovo kuhana, počnite dodavati sačuvanu tekućinu od kuhanja školjki kako bi rižoto dobio intenzivan okus mora. Završetak i posluživanje: Maknite rižoto s vatre. Dodajte kockice hladnog maslaca, sjeckani peršin i manju količinu svježe naribanog parmezana. Snažno miješajte kako bi se maslac, tekućina i škrob emulgirali i stvorili kremastu teksturu. Kušajte i po potrebi dodatno začinite. Rižoto poslužite odmah, s kuhanim školjkama na vrhu. Po želji, pospite preprženim krušnim mrvicama i naribanom bottargom.

Sir i školjke: U Italiji nema sumnje

Dodavanjem parmezana, Notorious Foodie svjesno je dotaknuo jednu od najosjetljivijih točaka talijanske gastronomije. Naime, u tradicionalnoj talijanskoj kuhinji miješanje zrelog sira s ribom ili morskim plodovima smatra se gotovo svetogrđem. Naime, snažan i slan okus sira poput parmezana u potpunosti nadjačava nježne i profinjene arome mora, narušavajući tako ravnotežu jela.

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