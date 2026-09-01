Rus osumnjičen za trostruko ubojstvo lociran u Crnoj Gori: Pucao na policiju pa presudio sebi

Mihail Šabunjin (30), ruski državljanin osumnjičen za trostruko ubojstvo u Crnoj Gori, lociran je u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. U trenutku uhićenja otvorio je vatru na policiju, a zatim pucao sebi u glavu. Lazar Šćepanović, direktor Uprave policije, izjavio je za Vijesti.me da su policajci locirali osumnjičenika.

"Locirali su i izolirali prijetnju – trostrukog ubojicu – u šumi iznad naselja Topla. U trenutku uhićenja otvorio je vatru, a zatim pucao sebi u glavu", rekao je Šćepanović.

Ministar unutarnjih poslova Danilo Šaranović napisao je na svojoj Facebook stranici da je krizna situacija u Herceg Novom riješena.

"Pripadnici Uprave policije – uključujući posebne i specijalne policijske jedinice, Regionalni centar sigurnosti 'Jug' (RCB Jug) i druge policijske postrojbe – locirali su i izolirali aktivnu prijetnju - trostrukog ubojicu Mihaila Nikolajeviča Šabunjina. Nakon što ga je policija opkolila, otvorio je vatru na policajce i počinio samoubojstvo", objavio je Šaranović.

Oglasila se i policija

"Danas, oko 3.35 sati ujutro, pripadnici Posebne jedinice policije, Jedinice policije posebne namjene, Regionalnog centra sigurnosti 'Jug' i Sektora granične policije – uz korištenje specijalizirane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore – locirali su i opkolili osobu koja je predstavljala aktivnu prijetnju u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom: osumnjičenika za trostruko ubojstvo, Mihaila Nikolajeviča Šabunjina (30), državljanina Ruske Federacije. Nakon što je opkoljen i suočen s bezizlaznom situacijom, osumnjičenik je otvorio vatru na policijske službenike, a potom počinio samoubojstvo vatrenim oružjem", priopćila je Uprava policije.

Izrazili su zahvalnost svim pripadnicima Uprave policije, uključujući zapovjednike i službenike, na njihovoj nepokolebljivoj predanosti, profesionalizmu i angažmanu u rješavanju ove krizne situacije.

Istovremeno su uputili najdublju i najiskreniju sućut obiteljima žrtava.

"Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u suradnji s Višim državnim tužiteljstvom u Podgorici kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja – uključujući uzrok i motiv – te u potpunosti rasvijetlili cijelu situaciju", naveli su iz policije. Sumnja se da je Šabunjin jučer, oko 16.45 sati, vatrenim oružjem usmrtio Petra Globarevića (24) iz Podgorice, Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada i Nemanju Kapora (20) iz Podgorice – sve zaposlenike streljane "Češka Zbrojevka" u blizini Danilovgrada. Nakon počinjenog zločina, ukrao je automobil jedne od žrtava i odvezao se do podgoričkog naselja Rogami, odakle je bijeg nastavio taksijem prema Herceg Novom.

Građani upozoreni da ostanu u kućama

Podsjetimo, crnogorska policija pozvala je u ponedjeljak građane Podgorice i okolice da ostanu u svojim kućama nakon što su tijela tri muškarca pronađena na streljani "Češka zbrojevka", u predgrađu glavnog grada Crne Gore.

Crnogorska policija pronašla je vozilo kojim je osumnjičeni Rus pobjegao, na drugom kraju Podgorice. Istraga je pokazala da je Šabunjin prethodnih dana boravio na streljani “Češka zbrojevka”, u kojoj je počinio trostruko ubojstvo, te da je i ranije dolazio u Crnu Goru. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je da očekuje da trostruki ubojica u najkraćem roku bude priveden pravdi te je proglasio 1. i 2. rujna danima žalosti u Crnoj Gori.

Spajić je obiteljima i prijateljima stradalih uputio sućut. “U ovom teškom trenutku, njihovim obiteljima i prijateljima upućujem svoju najiskreniju sućut i sudjelujem u njihovoj boli”, poručio je crnogorski premijer.