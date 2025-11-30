Jeftin i savršen za zimu: Ovaj kruh pravi se s četiri sastojka i ne treba ga mijesiti

Kada vani zavlada hladnoća, nema boljeg načina za zagrijavanje doma od paljenja pećnice. Pečenje kruha idealna je aktivnost za duge zimske mjesece, a ovaj recept pravi je pogodak za sve koji žele uživati u domaćem pecivu bez previše truda.

Prema pisanju portala Mirror, ovaj je recept nevjerojatno jednostavan, sastojci neće opteretiti kućni budžet, a dom će ispuniti onim neodoljivim mirisom svježeg kruha. Za pripremu su potrebna samo četiri sastojka, a najbolje od svega je što nema potrebe za mukotrpnim miješenjem tijesta, niti vam trebaju skupe posude od lijevanog željeza ili posebni nastavci za mikser.

Cijeli proces odvija se u jednoj zdjeli, a rezultat su dvije savršene štruce kruha koje će potrajati tijekom cijelog tjedna. Čak i ako ste ljubitelj pečenja, jednostavnost ovog recepta oduševit će vas jer štedi vrijeme, a rezultat nikad ne razočara obitelj i prijatelje.

Recept za kruh bez miješenja

Ako ste spremni isprobati ovaj recept, evo što će vam trebati. Ključ uspjeha leži u strpljenju tijekom dizanja tijesta, dok sama priprema zahtijeva minimalan aktivan rad.

Sastojci:

360 g brašna za kruh (može i glatko bijelo brašno)

2 žličice suhog kvasca

2 žličice soli

355 ml tople vode

Priprema:

1. U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte sve suhe sastojke. Zatim dodajte toplu vodu i pomoću špatule ili kuhače miješajte dok se svi sastojci ne sjedine. Trebat će malo vremena da se svo brašno navlaži, ali nastavite miješati dok ne dobijete grubo, ljepljivo tijesto. Iako možete koristiti ruke, špatula je sasvim dovoljna za ovaj korak.

2. Kada se formira gruba kugla tijesta, pokrijte zdjelu prozirnom folijom i ostavite je na toplom mjestu da se diže dva do tri sata. Nakon tog vremena, tijesto bi se trebalo udvostručiti, a na površini bi se trebali vidjeti brojni mjehurići zraka.

Savjet: Ako želite razviti dublji okus, tijesto možete ostaviti u hladnjaku do tri dana, no ako ste nestrpljivi, pečenje isti dan dat će jednako sjajne rezultate.

3. Pobrašnite veliki lim za pečenje (po mogućnosti onaj s neprijanjajućim dnom). Tijesto istresite na pobrašnjenu radnu površinu. Pomoću oštrog noža ili strugalice za tijesto prerežite ga na pola. Nježno oblikujte dvije duguljaste štruce, dimenzija otprilike 23 x 8 centimetara.

4. Prebacite štruce na pripremljeni lim, lagano ih pokrijte prozirnom folijom i ostavite da se dižu još 45 minuta. U međuvremenu, zagrijte pećnicu na visokih 245 °C.

5. Kada je tijesto spremno, uklonite foliju i oštrim nožem zarežite vrh štruca. Stavite lim na srednju rešetku u pećnici.

Ključan korak za hrskavu koricu je para. U posudu otpornu na toplinu ulijte oko dvije šalice kipuće vode i stavite je na dno pećnice (ispod kruha), te brzo zatvorite vrata kako bi para ostala unutra.

6. Pecite 20 do 25 minuta dok štruce ne dobiju zlatnu boju i dok ne zvuče šuplje kada ih kucnete po dnu. Ostavite kruh da se hladi barem 20 minuta prije rezanja kako bi se unutrašnjost stabilizirala.

Ostatke možete čuvati na sobnoj temperaturi, lagano pokrivene, do pet dana, ili u hladnjaku do tjedan dana. Ovaj recept dokaz je da za vrhunski domaći kruh nije potrebno puno novca ni profesionalna oprema, već samo malo vremena i volje.

