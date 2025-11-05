Jednostavan domaći kruh: Recept koji uspijeva baš svaki put
U svijetu kompliciranih recepata za kruh s kiselim tijestom, ponekad je najbolje vratiti se osnovama i ispeći jednostavnu, ali iznimno ukusnu štrucu kruha sa sjemenkama. Ovaj tip kruha, koji se priprema od mješavine bijelog i integralnog brašna s dodatkom mljevenog ječmenog slada i zobenih sjemenki, mnogima je omiljen zbog bogatog okusa i teksture.
Prema pisanju portala Express, ovaj recept toliko je jednostavan da ne zahtijeva komplicirane tehnike poput višestrukih preklapanja tijesta, a potrebno je samo jedno dizanje.
Recept je gotovo nepogrešiv i idealan je za sve koji žele zdraviju varijantu domaćeg kruha s minimalno sastojaka. Za pripremu će vam biti potreban standardni kalup za kruh od otprilike 900 g (ili duljine 23 cm).
Recept za savršenu štrucu kruha
Priprema je brza, a većinu sastojaka vjerojatno već imate kod kuće. Pratite ove jednostavne korake i kruh će biti spreman za pečenje za malo više od sat vremena.
Sastojci:
- 500 g brašna za kruh (preporučuje se mješavina 320 g integralnog brašna sa sjemenkama i 200 g bijelog glatkog brašna)
- 7 g suhog kvasca
- 1 čajna žličica soli (ili pola žličice krupne morske soli)
- 2 žlice blagog maslinovog ulja
- 1 žlica tekućeg meda
- 300 ml tople vode
Postupak:
- U veliku zdjelu stavite obje vrste brašna. Na jednu stranu zdjele dodajte kvasac, a na potpuno suprotnu stranu sol. Ovo je izuzetno važno jer sol može neutralizirati kvasac ako dođu u izravan kontakt, što će spriječiti dizanje tijesta.
- U vrč ulijte 300 ml tople vode te u nju umiješajte maslinovo ulje i med. Neće se potpuno otopiti, ali važno je da se sastojci lagano prožmu.
- Tekuću mješavinu ulijte u zdjelu s brašnom i lagano miješajte kuhačom ili rukama dok se svi sastojci ne sjedine u grubu smjesu.
- Kada se tijesto formiralo, vrijeme je za miješenje. Tijesto mijesite ručno najmanje 12 minuta na lagano pobrašnjenoj podlozi. Ako koristite samostojeći mikser s nastavkom za tijesto, bit će dovoljno oko 10 minuta na srednjoj brzini. Tijesto treba postati glatko i elastično. Ako vam se čini presuho, dodajte žlicu-dvije tople vode.
- Glatko tijesto odmah oblikujte u štrucu i položite u namašćen kalup za kruh. Vrh lagano pobrašnite, prekrijte prozirnom folijom i ostavite na toplom mjestu da se diže.
- Nakon otprilike sat vremena, tijesto bi trebalo udvostručiti volumen. Tada je spremno za pečenje. Zagrijte pećnicu na 200°C (ili 180°C s ventilatorom).
- Pecite kruh 32 do 35 minuta, odnosno dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu.
- Ostavite kruh u kalupu nekoliko minuta da se malo ohladi, a zatim ga prebacite na rešetku i pustite da se ohladi do kraja prije rezanja.
Ovaj kruh zadržava svježinu otprilike tri do četiri dana ako se čuva u vrećici za kruh, što je znatno duže od klasičnog bijelog kruha.
