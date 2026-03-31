Pripremite šunku u vinu: Uz ovaj recept dobit ćete pravu sočnu delikatesu

Kuhana šunka neizostavan je dio gastronomske tradicije za Uskrs u Hrvatskoj. Iako se klasični recepti prenose generacijama, postoji profinjen kulinarski pristup koji ovaj blagdanski specijalitet podiže na višu razinu.

Kuhanje šunke u vinu metoda je kojom se postiže izvanredna mekoća mesa, dubina okusa i suptilna aroma. Ovim se postupkom značajno smanjuje rizik od isušivanja i prekomjerne slanosti, a rezultat je delikatesa koja će obogatiti svaki blagdanski stol.

Odabir pravog vina ključan je za okus

Izbor vina presudno utječe na konačni okusa i boju šunke. Za klasičan, elegantan okus preporučuju se suha bijela vina poput graševine, malvazije, rajnskog rizlinga ili chardonnaya. Bijelo vino obogaćuje meso profinjenim notama, uravnotežuje njegovu slanost i čuva svijetlu boju.

Za intenzivnije i rustikalnije arome, šunku je moguće pripremiti s crnim vinom. Sorte poput merlota, terana ili frankovke dat će mesu tamniju, rubinsku boju te robusniji i kompleksniji okus. Crna vina izvrsno se nadopunjuju sa začinima poput klinčića, cimeta ili zvjezdastog anisa.

Osnovno pravilo pri pripremi jest zamijeniti otprilike trećinu vode potrebne za kuhanje odabranim vinom kako bi se postigla idealna ravnoteža okusa.

Recept za šunku kuhanu u bijelom vinu

Ovaj recept slijedi tradicionalne temelje, obogaćene tehnikom kuhanja u vinu, čime se jamči iznimno sočan i aromatičan rezultat, piše Food & Wine.

Sastojci:

Dimljena šunka ili rolana lopatica (cca 2-3 kg)

0,75 l kvalitetnog suhog bijelog vina (npr. graševina)

Nekoliko listova lovora

10-ak zrna crnog papra

2-3 češnja češnjaka (lagano zgnječena)

Voda (za prekrivanje šunke)

Sol uglavnom nije potrebna jer je dimljena šunka dovoljno slana

Priprema:

Šunku najprije isperite pod mlazom hladne vode kako biste uklonili višak soli s površine. Ako se šunka nalazi u mrežici, preporučuje se ostaviti je radi lakšeg zadržavanja oblika tijekom kuhanja. Položite šunku u dovoljno velik lonac. Prelijte je buteljom bijelog vina, a zatim dodajte hladnu vodu dok meso ne bude potpuno potopljeno (barem dva prsta tekućine iznad mesa). Dodajte listove lovora, zrna papra i zgnječene češnjeve češnjaka. Lonac stavite na srednje jaku vatru. Kada tekućina zavrije, smanjite vatru na najnižu temperaturu koja će omogućiti lagano krčkanje. Djelomično poklopite lonac i kuhajte prema pravilu: jedan sat za svaki kilogram mesa (npr. šunka od 2 kg kuha se dva sata). Ključan korak za postizanje maksimalne sočnosti slijedi nakon kuhanja. Ugasite vatru i ostavite šunku da se u potpunosti ohladi u tekućini u kojoj se kuhala. Za najbolje rezultate, preporučuje se ostaviti je u loncu preko noći. Ovaj postupak omogućuje mesu da upije sve arome i zadrži vlažnost. Ohlađenu šunku izvadite iz tekućine, lagano je posušite papirnatim ubrusom i spremna je za posluživanje. Iako se neke šunke dodatno obrađuju glazurom i pečenjem, šunka kuhana u vinu ističe se svojom jednostavnošću i punoćom okusa. Poslužite je uz klasične uskrsne priloge kao što su mladi luk, svježe rotkvice, naribani hren te domaći kruh ili pinca kako biste zaokružili gastronomski doživljaj.

